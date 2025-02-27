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За год значительно снизился интерес школьников к изучению русского языка

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Фото статьи
Фото: Marko Saarm

После введения для школ обязательства расширить выбор иностранных языков, интерес детей к изучению русского языка снизился, а число изучающих другие иностранные языки увеличилось в разы. Однако наряду с английским, который осваивается в качестве первого иностранного языка, наиболее популярным вторым языком или B-языком в общеобразовательных школах по-прежнему остается русский.

С прошлого учебного года школы обязаны предлагать ученикам, выбирающим второй иностранный язык, как минимум два варианта. В школе Сууре-Яани после опроса родителей к русскому языку добавили возможность изучать финский. Ранее альтернативного выбора для B-языка у них не было.

Как рассказала заведующая учебной частью Катрин Нурк, после финского следующим по популярности выбором оказался испанский язык, вероятно, потому что после английского он является вторым по значимости языком в мире с практической пользой. Однако наиболее востребованной альтернативой русскому оказался финский, поскольку, по словам Нурк, он имеет практическое применение в ближайшем регионе. Когда детям предложили выбрать между двумя вариантами, группы разделились поровну.

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