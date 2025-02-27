После введения для школ обязательства расширить выбор иностранных языков, интерес детей к изучению русского языка снизился, а число изучающих другие иностранные языки увеличилось в разы. Однако наряду с английским, который осваивается в качестве первого иностранного языка, наиболее популярным вторым языком или B-языком в общеобразовательных школах по-прежнему остается русский.
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За год значительно снизился интерес школьников к изучению русского языка
С прошлого учебного года школы обязаны предлагать ученикам, выбирающим второй иностранный язык, как минимум два варианта. В школе Сууре-Яани после опроса родителей к русскому языку добавили возможность изучать финский. Ранее альтернативного выбора для B-языка у них не было.