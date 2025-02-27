За год значительно снизился интерес школьников к изучению русского языка

С прошлого учебного года школы обязаны предлагать ученикам, выбирающим второй иностранный язык, как минимум два варианта. В школе Сууре-Яани после опроса родителей к русскому языку добавили возможность изучать финский. Ранее альтернативного выбора для B-языка у них не было.

Как рассказала заведующая учебной частью Катрин Нурк, после финского следующим по популярности выбором оказался испанский язык, вероятно, потому что после английского он является вторым по значимости языком в мире с практической пользой. Однако наиболее востребованной альтернативой русскому оказался финский, поскольку, по словам Нурк, он имеет практическое применение в ближайшем регионе. Когда детям предложили выбрать между двумя вариантами, группы разделились поровну.