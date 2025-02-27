«Коммерсант»: в Москве в здании главного управления по борьбе с коррупцией застрелился полковник МВД

Предполагается, что он покончил с собой в служебном кабинете, застрелившись из табельного пистолета. Сейчас следственные органы СК РФ проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza утверждает, что тело полковника нашли около девяти утра по МСК.

«Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к СК РФ, пишет, что выстрел прозвучал в 08:30 утра по МСК. Сотрудники управления ворвались в кабинет, где нашли уже мертвого Головатого и лежащий рядом с ним пистолет Макарова. Инцидент произошел буквально через несколько минут после того, как офицер пришел на службу.

Рассматриваются версии, что самоубийство могло быть связано со служебными или семейными проблемами.

По данным «Коммерсанта», Головатый в течение пяти лет был заместителем начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях. До этого он служил в подразделении собственной безопасности полиции

Как обратила внимание «Медиазона», в 2020 году Евгений Головатый принимал участие в заседании круглого стола в Совете Федерации, на котором обсуждалась борьба с контрафактными непродовольственными товарами. Он упоминался как представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.