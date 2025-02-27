Корреспонденты Би-би-си в Кабуле стали первыми международными журналистами, которые смогли увидеть, как работает новая сеть из 90 тыс. камер видеонаблюдения, установленная талибами в афганской столице. Правозащитники опасаются, что камеры будут использовать для слежки за соблюдением строго морального кода - и против несогласных с режимом. Но власти настаивают, что система видеонаблюдения помогает бороться с преступностью.
Как «Талибан» следит за миллионами жителей Кабула – из одной диспетчерской
В центре управления системой работает множество людей, здесь установлены десятки экранов. Полиция, созданная движением «Талибан», гордо показывает нам недавно созданную сеть из 90 000 камер видеонаблюдения.
Полицейские используют их, что следить за повседневной жизнью миллионов людей.
«Мы мониторим отсюда весь Кабул», - говорит Халид Задран, пресс-секретарь главы полиции, указывая на один из экранов.
Журналисты Би-би-си стали первыми представителями иностранных СМИ, которые смогли увидеть эту систему наблюдения в действии.
В диспетчерской сидящие рядами полицейские смотрят трансляции с тысяч камер, наблюдая за шестью миллионами жителей Кабула. Они видят все - от номеров машин до выражения лиц.
«В некоторых районах, когда мы замечаем группу людей и подозреваем, что они могут принимать наркотики, быть причастными к преступной деятельности или делать еще что-то подозрительное, мы тут же уведомляем местную полицию, - говорит Задран. - Они быстро приезжают, чтобы определить, что это за собрание».
При предыдущем правительстве Кабулу ежедневно угрожали нападения со стороны «Талибана» и боевиков так называемого «Исламского государства». В столице также был высок риск похищения известных людей и взлома машин.
После прихода к власти в 2021 году талибы пообещали бороться с преступностью. С тех пор их методы обеспечения правопорядка становятся все более изощренными - и это в том числе демонстрируется резким ростом числа камер видеонаблюдения в столице Афганистана.
Представители полиции Афганистана, действовавшей при прежних властях, говорят, что раньше в Кабуле было всего 850 камер наблюдения.
Однако за три года «Талибан» также ввел ряд суровых мер, ограничивающих права и свободы людей, особенно - женщин.
Правительство талибов формально не признает ни одна страна в мире.
Технология распознавания лиц
Система наблюдения, с которой Би-би-си ознакомилась в Кабуле, позволяет следить за людьми при помощи технологии распознавания лиц. В углу одного из мониторов всплывает окно с изображением каждого лица - с такими характеристиками, как возраст, пол, наличие бороды или маски.
«При ясной погоде мы можем увеличивать масштаб изображения и видеть людей за несколько километров», - говорит Задран, показывая на камеру, установленную на оживленном перекрестке.
«Талибан» следит даже за своими собственными сотрудниками. Когда военные открывают багажник автомобиля на КПП, операторы в диспетчерской увеличивают масштаб картинки, чтобы внимательно разглядеть содержимое.
Министерство внутренних дел утверждает, что камеры «внесли значительный вклад в усиление безопасности, сокращение преступности и повысили скорость поимки нарушителей».
В ведомстве также говорят, что система видеонаблюдения и проверки, которые проводят полицейские на мотоциклах, помогли снизить преступность на 30% с 2023 по 2024 год. Однако независимо проверить эти данные невозможно.
Тем временем правозащитные группы выражают озабоченность: они не уверены, кто именно является объектом слежки и в течение какого времени она проводится.
В Amnesty International заявляют, что установка камер «под предлогом "национальной безопасности" дает «Талибану» возможность продолжать свою суровую политику, нарушающую основные права людей в Афганистане - и особенно женщин в общественных местах».
По законам, которые ввели талибы, женщин не должно быть слышно за пределами их домов, хотя на практике за соблюдением этого правила следят не строго. Девочки-подростки также не могут получить среднее или высшее образование.
Для женщин запрещены многие профессии. В декабре прошлого года женщины, обучающиеся на медсестер и акушерок, рассказали Би-би-си, что от них потребовали не возвращаться на занятия.
Хотя женщин все еще можно встретить на улицах Кабула, они должны закрывать лицо.
Женщины опасаются камер
Фариба*, молодая выпускница, живущая с родителями в Кабуле, не может найти работу с тех пор, как «Талибан» пришел к власти.
Как рассказала женщина Би-би-си, у нее есть «серьезные опасения, что камеры видеонаблюдения могут быть использованы, чтобы следить за тем, носят ли женщины хиджабы [платок, покрывающий голову]».
«Талибан» утверждает, что доступ к камерам есть только у городской полиции, а Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока (моральная полиция) эту систему не использует.
Но Фариба беспокоится, что камеры представляют опасность для тех, кто возражает против власти талибов. «Множество людей, особенно бывшие военные, правозащитники и несогласные [с политикой «Талибана»] женщины, не могут свободно перемещаться и зачастую живут в тайне», - говорит она.
Human Rights Watch обращает внимание на, что в Афганистане нет законов о защите персональных данных, которые могли бы регулировать использование и хранение записей с камер видеонаблюдения.
В полиции говорят, что данные хранятся только три месяца. А в Министерстве внутренних дел уверяют, что камеры не представляют угрозы для личных данных, так как с ними «работает специальный профессиональный человек в особой и совершенно секретной комнате».
Камеры, судя по всему, произведены в Китае. Торговая марка, которую корреспонденты Би-би-си увидели на мониторах в диспетчерской и в трансляциях, - это Dahua (китайская компания, связанная с правительством КНР).
Ранее сообщалось, что «Талибан» ведет переговоры о закупке камер с китайской Huawei Technologies, но компания это опровергла.
Талибы отказались сообщить Би-би-си, кто именно поставляет им оборудование.
Жителей Кабула заставляют платить
Часть стоимости установки камер ложится на плечи обычных афганцев, за которыми эта система и будет следить.
Би-би-си поговорила с Шеллой*, которая должна была заплатить за установку некоторых камер на улицах рядом с ее домом в центре Кабула.
«Они потребовали тысячи афгани от каждого домохозяйства», - говорит она.
Это большая сумма для страны, где женщины, у которых есть работа, могут получить только около 5000 афгани (около 68 долларов) в месяц.
После многих лет войны уровень жизни в Кабуле, как и во всем Афганистане, остается низким. Экономика страны в кризисе, а международная поддержка во многом прекратилась после прихода «Талибана» к власти. По данным ООН, 30 млн жителей страны нуждаются в гуманитарной помощи.
«Если семьи отказываются платить [за установку камер], им угрожают отключением от воды и электричества в течение трех дней, - говорит Шелла. - Нам пришлось брать деньги в долг». «Люди голодают - какой им прок от камер?»
Талибан утверждает, что если люди не хотят платить, то могут написать официальную жалобу.
«Участие было добровольным, а пожертвования измерялись сотнями, а не тысячами [афгани]», - настаивает пресс-секретарь полиции Халид Задран.
Несмотря на все заверения талибов, правозащитники в самом Афганистане и за его пределами, озабочены тем, как именно будет использоваться столь мощная система наблюдения.
Джабер, продавец овощей в Кабуле, считает, что камеры - это еще один способ лишить афганцев контроля над собственной жизнью. «С нами обращаются как с отбросами, нам не дают заработать на жизнь, а власти считают нас бесполезными, - сказал он Би-би-си. - Сделать мы ничего не можем».
*Имена женщин были изменены для их безопасности.
При участии Питера Болла