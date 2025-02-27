По законам, которые ввели талибы, женщин не должно быть слышно за пределами их домов, хотя на практике за соблюдением этого правила следят не строго. Девочки-подростки также не могут получить среднее или высшее образование.

Для женщин запрещены многие профессии. В декабре прошлого года женщины, обучающиеся на медсестер и акушерок, рассказали Би-би-си, что от них потребовали не возвращаться на занятия.

Хотя женщин все еще можно встретить на улицах Кабула, они должны закрывать лицо.

Женщины опасаются камер

Фариба*, молодая выпускница, живущая с родителями в Кабуле, не может найти работу с тех пор, как «Талибан» пришел к власти.

Как рассказала женщина Би-би-си, у нее есть «серьезные опасения, что камеры видеонаблюдения могут быть использованы, чтобы следить за тем, носят ли женщины хиджабы [платок, покрывающий голову]».

Женщина с покрытой головой и в маске. Фото: BBC

«Талибан» утверждает, что доступ к камерам есть только у городской полиции, а Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока (моральная полиция) эту систему не использует.

Но Фариба беспокоится, что камеры представляют опасность для тех, кто возражает против власти талибов. «Множество людей, особенно бывшие военные, правозащитники и несогласные [с политикой «Талибана»] женщины, не могут свободно перемещаться и зачастую живут в тайне», - говорит она.