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Полиция ищет воров, поживившихся будильником, электрогитарой, микрофонами и дрелью

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Кража со взломом. Иллюстративное фото.
Кража со взломом. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

Полиция расследует кражи, совершенные в волости Ляэнеранна и в городе Пярну, в ходе которых чужое имущество уносилось как из жилья, так и со складских помещений.

В полицию поступило сообщение о том, что 19 февраля из квартиры в деревне Варбла в волости Ляэнеранна были украдены ноутбук Lenovo IdeaPad 120S-11AP и будильник. Ущерб составил 380 евро.

А вот дверь склада на улице Суур-Йыэ в Пярну была взломана в период с 21 по 25 февраля. Оттуда были вынесены различные ценные вещи. С собой были взяты электрогитара Washburn, телевизор Samsung, пила Skill, аккумуляторная дрель Makita и два аккумулятора, радиомикрофон Sure с передатчиком, три микрофона Sennheiser, микрофон AKG и проигрыватель компакт-дисков. По предварительной оценке, ущерб составляет 5000 евро.

В обоих случаях возбуждены дела по статье «кража». За незаконное присвоение чужого движимого имущества может быть назначено финансовое наказание или лишение свободы на срок до трех лет.

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