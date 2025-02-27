Полиция ищет воров, поживившихся будильником, электрогитарой, микрофонами и дрелью

В полицию поступило сообщение о том, что 19 февраля из квартиры в деревне Варбла в волости Ляэнеранна были украдены ноутбук Lenovo IdeaPad 120S-11AP и будильник. Ущерб составил 380 евро.

А вот дверь склада на улице Суур-Йыэ в Пярну была взломана в период с 21 по 25 февраля. Оттуда были вынесены различные ценные вещи. С собой были взяты электрогитара Washburn, телевизор Samsung, пила Skill, аккумуляторная дрель Makita и два аккумулятора, радиомикрофон Sure с передатчиком, три микрофона Sennheiser, микрофон AKG и проигрыватель компакт-дисков. По предварительной оценке, ущерб составляет 5000 евро.

В обоих случаях возбуждены дела по статье «кража». За незаконное присвоение чужого движимого имущества может быть назначено финансовое наказание или лишение свободы на срок до трех лет.