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Глава украинской разведки: ближайшее окружение, формирующее взгляды Путина, осталось неизменным

Перевод: Валерия Ермакова
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Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: BBC News

Близкое окружение лидера российского режима Владимира Путина, которое формирует его взгляды и помогает принимать решения, не изменилось, сообщил сегодня портал Unian со ссылкой на главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

«Единственное, что изменилось - это значительное сокращение роли Шойгу, тогда как позиция Патрушева осталась практически неизменной. Это довольно любопытный факт», - отметил генерал-лейтенант.

По его словам, пост секретаря Совета безопасности России по-прежнему остается ключевым в российском руководстве, однако влияние Шойгу на этой должности было существенно ограничено.

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