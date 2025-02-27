Близкое окружение лидера российского режима Владимира Путина, которое формирует его взгляды и помогает принимать решения, не изменилось, сообщил сегодня портал Unian со ссылкой на главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
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Глава украинской разведки: ближайшее окружение, формирующее взгляды Путина, осталось неизменным
«Единственное, что изменилось - это значительное сокращение роли Шойгу, тогда как позиция Патрушева осталась практически неизменной. Это довольно любопытный факт», - отметил генерал-лейтенант.