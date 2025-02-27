Глава украинской разведки: ближайшее окружение, формирующее взгляды Путина, осталось неизменным

«Единственное, что изменилось - это значительное сокращение роли Шойгу, тогда как позиция Патрушева осталась практически неизменной. Это довольно любопытный факт», - отметил генерал-лейтенант.

По его словам, пост секретаря Совета безопасности России по-прежнему остается ключевым в российском руководстве, однако влияние Шойгу на этой должности было существенно ограничено.