Много у нас ресторанов, хороших и разных, много поваров, опытных и начинающих. Есть возможность посмотреть в деле и на будущее нашей кулинарии - работу поваров и официантов учебного ресторана Таллиннской школы обслуживания - TEKO.

Я забронировала себе место по электронной почте и правильно сделала: учебный ресторан был полон! Здесь все, как у больших. Проходишь через столовую, о которой еще скажу, обращаешься к юной хостес, стоящей за столиком со списком наготове. Тебе вручают меню и ведут в следующий зал, где усаживают за столик с табличкой, на которой указаны твое имя и время визита.