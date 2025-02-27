Юлле Мадизе обеспокоена тем, что в случае утраты автомобиля владельцы все равно обязаны платить автоналог.

Postimees публикует текст заявления канцлера юстиции, размещенного на Facebook-аккаунте Мадизе:

Автомобильный налог состоит из двух частей: регистрационного сбора и ежегодного налога.

Если транспортное средство регистрируется в течение года, налог выплачивается за оставшиеся дни до конца года.

Однако если автомобиль, например, разбился в первый же день года, налог все равно взымается за весь год, даже если само имущество утрачено.

Если человек может позволить себе купить новую машину, ему придется платить налог и за утраченное имущество, и за новое транспортное средство.

Кроме того, регистрационный сбор не возвращается, даже если автомобиль не подлежит восстановлению.

Возврат регистрационного сбора возможен только при вывозе автомобиля за границу.

Однако на практике можно избежать налогообложения утраченного имущества, поскольку аналогичные расчеты уже применяются при регистрации автомобиля в середине года или его вывозе за пределы страны.

Я считаю, что эта ситуация нарушает Конституцию (статьи 32, 11, 12 и 14).

Какой должна быть справедливая и посильная налоговая система, решает Рийгикогу.

Универсального критерия справедливости или экономической целесообразности налогов не существует – эти вопросы зависят от мировоззрения и интересов.

Поэтому оспаривание налогов в рамках конституционного надзора ограничено.

Государственный суд ранее подчеркивал, что у парламента есть широкие полномочия в формировании налоговой политики.

Однако эти полномочия не безграничны – необходимо учитывать право собственности, особую значимость жилья, поддержку многодетных семей и людей с ограниченными возможностями, а также другие положения Конституции.

Вопрос о соответствии налога Конституции может быть рассмотрен в рамках конституционного надзора, но какое решение примет Госсуд, предсказать невозможно.

Предложение канцлера юстиции направлено в Рийгикогу.