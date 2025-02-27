Незаконно продавал наркотические препараты: ласнамяэского провизора отправили за решетку

Суд приговорил Бершакова к 13 годам лишения свободы, из которых ему нужно отбыть за решеткой 12 лет 10 месяцев и 28 дней, а также назначил пятилетний запрет на предпринимательскую деятельность. В зале суда его взяли под стражу.

Кроме того, суд конфисковал у Бершакова 41 886 евро, найденные при обыске в аптеке на улице Вирби, 4 в Таллинне, а также недвижимость в столице, принадлежащую фирме OÜ Giza, стоимостью более миллиона евро. Суд частично удовлетворил гражданский иск Кассы здоровья и постановил взыскать с Бершакова 756 731 евро в пользу пострадавшей стороны.

Семейный врач Константин Иванов был признан виновным в компьютерном мошенничестве и отмывании денег, совершенных в составе группы и в особо крупном размере. Суд назначил ему четырехлетний условный срок с пятилетним испытательным сроком.

Суд установил, что на протяжении десяти лет Олег Бершаков незаконно продавал наркотические и психотропные препараты людям, не имевшим необходимых рецептов. Всего он реализовал более 4000 упаковок и получил от этого преступный доход свыше 180 000 евро.

Также суд подтвердил, что Бершаков и Иванов совершили мошенничество с использованием компьютерных технологий, в результате чего за десять лет они незаконно получили от Кассы здоровья более 700 000 евро.

Кроме того, суд признал их виновными в отмывании преступных доходов на сумму более 900 000 евро, которые были скрыты и легализованы через покупку недвижимости.

Приговор пока не вступил в силу. Его можно обжаловать в Таллиннском окружном суде в течение 30 дней.