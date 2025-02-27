Средняя цена на электричество за год выросла вдвое

Это на 101,1% выше, чем годом ранее, когда электричество стоило в среднем 75,52 евро за мегаватт-час.

По сравнению с январем нынешнего года, когда средняя цена составляла 92,02 евро за мегаватт-час, электричество подорожало на 65 процентов.

В Латвии февральская цена была немного выше, чем в Эстонии, – 152,47 евро за мегаватт-час, тогда как в Литве чуть ниже – 151,76 евро за мегаватт-час.

Тем временем в Финляндии электричество стоило в среднем в три раза дешевле, чем в Эстонии, – 47,29 евро за мегаватт-час.

Средняя цена по всему рынку Nord Pool в феврале составила 59,96 евро за мегаватт-час.

В январе средняя цена на электроэнергию в Эстонии достигала 91,14 евро за мегаватт-час, что на 27,9% меньше, чем в январе 2024 года (126,48 евро за мегаватт-час).

По сравнению с декабрем прошлого года цена тогда выросла на 8,1%.