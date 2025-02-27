«Космос открыт для всех»: первый человек с протезом может отправиться на МКС

Британский паралимпиец Джон Макфолл стал первым человеком с ограниченными физическими возможностями, получившим разрешение на полет в космос до шести месяцев.

«Теперь Джон сертифицирован как астронавт, который готов к длительной миссии на борту Международной космической станции», - объявил в Кельне Даниэль Нойеншвандер (Daniel Neuenschwander), директор программы по пилотируемым полетам и роботизированным исследованиям Европейского космического агентства (ЕSA).

Он отметил, что это невероятный шаг вперед в попытке сделать космос более доступным для каждого.

«Мы стремимся показать, что космос открыт для всех», - цитирует слова главы ESA Йозефа Ашбахера информационное агентство dpa.

Кроме того, на брифинге обсуждался вопрос о корректности называть астронавтов с ограниченными физическими возможностями «парастронавтами» - по аналогии со спортсменами-паралимпийцами.

Джон Макфолл - участник Паралимпиады и врач

43-летний Джон Макфолл родом из небольшого английского городка Фримли, расположенного в пятидесяти километрах от Лондона.

В 19 лет он потерял правую ногу в результате аварии на мотоцикле.

Уже с протезом он занялся бегом и через несколько лет достиг больших успехов.

Макфолл, которого называют одним из самых быстрых людей в мире на дистанциях 100 и 200 метров в классификации бегунов с ампутированными конечностями выше колена, завоевал в 2008 году на летних Паралимпийских играх бронзу для Великобритании.

Параллельно со спортом Макфолл успешно строил карьеру врача в области травматологии и ортопедии.