Ограниченные физические возможности не должны мешать специалисту работать в космосе. Британский паралимпиец Джон Макфолл уже прошел соответствующую подготовку и получил разрешение на полет в космос.
«Космос открыт для всех»: первый человек с протезом может отправиться на МКС
Британский паралимпиец Джон Макфолл стал первым человеком с ограниченными физическими возможностями, получившим разрешение на полет в космос до шести месяцев.
«Теперь Джон сертифицирован как астронавт, который готов к длительной миссии на борту Международной космической станции», - объявил в Кельне Даниэль Нойеншвандер (Daniel Neuenschwander), директор программы по пилотируемым полетам и роботизированным исследованиям Европейского космического агентства (ЕSA).
Он отметил, что это невероятный шаг вперед в попытке сделать космос более доступным для каждого.
«Мы стремимся показать, что космос открыт для всех», - цитирует слова главы ESA Йозефа Ашбахера информационное агентство dpa.
Кроме того, на брифинге обсуждался вопрос о корректности называть астронавтов с ограниченными физическими возможностями «парастронавтами» - по аналогии со спортсменами-паралимпийцами.
Джон Макфолл - участник Паралимпиады и врач
43-летний Джон Макфолл родом из небольшого английского городка Фримли, расположенного в пятидесяти километрах от Лондона.
В 19 лет он потерял правую ногу в результате аварии на мотоцикле.
Уже с протезом он занялся бегом и через несколько лет достиг больших успехов.
Макфолл, которого называют одним из самых быстрых людей в мире на дистанциях 100 и 200 метров в классификации бегунов с ампутированными конечностями выше колена, завоевал в 2008 году на летних Паралимпийских играх бронзу для Великобритании.
Параллельно со спортом Макфолл успешно строил карьеру врача в области травматологии и ортопедии.
В 2022 году, как сообщается на сайте ESA, он стал первым человеком с ограниченными физическими возможностями, принятым в резервную группу астронавтов.
Кроме того, он стал участником новаторского исследовательского проекта Fly!, направленного на изучение влияния ограниченных возможностей человека на его предполагаемые полеты в космос.
В ESA надеются, что этот проект откроет возможности космических путешествий для большего числа желающих с соответствующей подготовкой.
Кроме того, речь идет о разработке вариантов для адаптации условий жизни и работы на МКС для людей с ограниченными физическими возможностями.
Чего не хватает для полета в космос
Отмечается, что благодаря Джону Макфоллу ученым удалось на практике проработать и найти решения для проблем, с которыми могут столкнуться люди, в частности, с ампутированными нижними конечностями, в контексте освоения космоса.
«Я чрезвычайно горд, - заявил паралимпиец и врач. - Но дело не только во мне. Все гораздо серьезнее, потому речь идет об изменении культуры».
ESA подтвердила возможность полета астронавта с ограниченными возможностями с медицинской точки зрения.
Следующий шаг - проверить, подходит ли его протез, изготовленный одной из немецких фирм, для использования в невесомости и в связи с особенностями оборудования.
Только тогда, как пояснил Даниэль Нойеншвандер, можно будет, наконец, определиться, для какой исследовательской миссии подойдет парастронавт Макфолл, и обсудить конкретный план его отправки на космическую станцию.
О Европейском космическом агентстве
Европейское космическое агентство было создано в 1975 году с целью координации и развития космической деятельности и потенциала европейских стран.
В настоящее время в ESA входят 23 государства-члена.
В состав агентства входит Европейский центр астронавтов в Кельне, который готовит как астронавтов, так и наземный персонал для обслуживания полетов в космос.
Объединяя финансовые ресурсы и ноу-хау отдельных стран, агентство позволяет осуществлять проекты и программы, которое ни одно государство не смогло бы реализовать в одиночку.
В частности, ведется работа со спутниковыми навигационными программами по наблюдению за Землей Galileo и Copernicus, программой метеорологического мониторинга Eumetsat, а также в других высокотехнологичных и исследовательских отраслях.