По словам советника по туризму Министерства экономики и коммуникаций Александра Михельсона, опубликованные в четверг данные Департамента статистики о объемах продаж в туристическом секторе свидетельствуют о его стабильном росте.
Для подписчиков
Расходы туристов в гостиницах Эстонии продолжают увеличиваться
Объем услуг в сфере размещения в четвертом квартале 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В сфере общественного питания рост составил 9,1%. Эти показатели уже скорректированы с учетом роста цен на продукты питания, что свидетельствует о том, что, несмотря на общее состояние экономики, люди по-прежнему могут позволить себе питаться вне дома, отметил Михельсон.