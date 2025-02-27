Расходы туристов в гостиницах Эстонии продолжают увеличиваться

Объем услуг в сфере размещения в четвертом квартале 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В сфере общественного питания рост составил 9,1%. Эти показатели уже скорректированы с учетом роста цен на продукты питания, что свидетельствует о том, что, несмотря на общее состояние экономики, люди по-прежнему могут позволить себе питаться вне дома, отметил Михельсон.

Положительная динамика также прослеживается в увеличении количества ночевок в эстонских гостиницах и других местах размещения. По данным Департамента статистики, в четвертом квартале 2024 года туристы провели на 8% больше ночей в местных отелях по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший прирост зафиксирован среди иностранных туристов - количество их ночевок увеличилось на 11%, тогда как среди внутренних туристов рост составил 5%. «Это подтверждает, что усилия эстонских гостиниц по привлечению отдыхающих в период рождественских и новогодних праздников дали положительный результат», - отметил Михельсон.