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Расходы туристов в гостиницах Эстонии продолжают увеличиваться

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Pixabay/Pexels

По словам советника по туризму Министерства экономики и коммуникаций Александра Михельсона, опубликованные в четверг данные Департамента статистики о объемах продаж в туристическом секторе свидетельствуют о его стабильном росте.

Объем услуг в сфере размещения в четвертом квартале 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В сфере общественного питания рост составил 9,1%. Эти показатели уже скорректированы с учетом роста цен на продукты питания, что свидетельствует о том, что, несмотря на общее состояние экономики, люди по-прежнему могут позволить себе питаться вне дома, отметил Михельсон.

Положительная динамика также прослеживается в увеличении количества ночевок в эстонских гостиницах и других местах размещения. По данным Департамента статистики, в четвертом квартале 2024 года туристы провели на 8% больше ночей в местных отелях по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший прирост зафиксирован среди иностранных туристов - количество их ночевок увеличилось на 11%, тогда как среди внутренних туристов рост составил 5%. «Это подтверждает, что усилия эстонских гостиниц по привлечению отдыхающих в период рождественских и новогодних праздников дали положительный результат», - отметил Михельсон.

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