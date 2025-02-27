В четверг утром житель Выру стал свидетелем странной картины в потоке движения на одной из оживленных улиц Тарту: в полосе, ведущей к улице Туру, на светофоре стоял грузовик, который, вероятно, спровоцировал ДТП. Однако внезапно он продолжил движение.
Для подписчиков
Обман зрения: виновник аварии продолжил движение как ни в чем не бывало
Около 9 часов утра житель Выру, прибывший в Тарту, издалека заподозрил, что произошла авария: казалось, что грузовик на перекрестке повернул не в ту сторону, оказался в полосе встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем.