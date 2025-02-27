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Обман зрения: виновник аварии продолжил движение как ни в чем не бывало

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Фото статьи
Фото: Pilt videost

В четверг утром житель Выру стал свидетелем странной картины в потоке движения на одной из оживленных улиц Тарту: в полосе, ведущей к улице Туру, на светофоре стоял грузовик, который, вероятно, спровоцировал ДТП. Однако внезапно он продолжил движение.

Около 9 часов утра житель Выру, прибывший в Тарту, издалека заподозрил, что произошла авария: казалось, что грузовик на перекрестке повернул не в ту сторону, оказался в полосе встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем.

Однако, когда на светофоре загорелся зеленый свет, грузовик плавно тронулся с места, а за ним последовала и легковая машина.

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