Обман зрения: виновник аварии продолжил движение как ни в чем не бывало

В четверг утром житель Выру стал свидетелем странной картины в потоке движения на одной из оживленных улиц Тарту: в полосе, ведущей к улице Туру, на светофоре стоял грузовик, который, вероятно, спровоцировал ДТП. Однако внезапно он продолжил движение.