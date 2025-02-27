Движение на дорогах осложнят туманы и ледяные дожди

Во второй половине дня в четверг поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, в Харьюмаа и Рапламаа мокрая от дождя. Во время дождя возможен риск аквапланирования. Температура воздуха и на поверхности дорог плюсовая.

По прогнозу, вечером по многим регионам ожидаются туманы, пройдут дожди, мокрый снег, в материковой части страны также снег. Ночью на западе страны пройдут дожди и мокрый снег, на востоке страны местами снег, также ледяные дожди. По многим регионам туманы и гололедица.

Температура воздуха ночью на западе страны от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на востоке 1-6 градусов мороза. На дорогах возможна гололедица.