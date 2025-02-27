Электросети Нарвы станут более устойчивыми к штормам

На эти средства компания Viru Elektrivõrgud усилит линии высокого и среднего напряжения, протяженность которых составляет около 500 километров.

Кроме того, предприятие планирует установить системы мониторинга на ключевых подстанциях и в целом улучшить управление сетью в кризисных ситуациях.

В Нарве будут модернизированы подстанции Pea и Kreenholm, в Нарва-Йыэсуу воздушные линии заменят на более устойчивые подземные кабели, а в Силламяэ реконструируют изношенные сети среднего напряжения.

Председатель правления Viru Elektrivõrgud Андрес Меэсак отмечает, что реализация проекта повысит надежность электроснабжения для около 33 000 клиентов компании и 70 000 жителей региона.

По его словам, все работы планируется завершить к концу нынешнего года.

Как подчеркивает министр климата Йоко Алендер, современная и устойчивая электросеть имеет критически важное значение для местных жителей и бизнеса.

«Это часть масштабной инвестиционной программы по модернизации сетей и предотвращению аварий по всей Эстонии. Ранее аналогичную поддержку получили Сааремаа, Муху и Хийумаа», – дополняет картину Алендер.

В рамках общеевропейской программы восстановления Эстония уже выделила 74,2 миллиона евро на подключение возобновляемых источников энергии к электросетям и 13,7 миллиона евро на повышение их устойчивости к погодным условиям.