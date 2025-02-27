Какие страны помогают России обходить западные санкции?

Прошло уже три года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С тех пор ничто так не изменилось для Москвы, как ее торговые отношения с остальным миром.

По данным аналитического онлайн-портала Обсерватория экономической сложности (OEC), в 2021 году почти половина российского экспорта уходила в европейские страны, включая Беларусь и Украину.

Большую часть его составляли энергоносители, в основном сырая нефть и газ. К концу 2023 года картина полностью изменилась.

Недавно опубликованные ОЕС данные показывают, что самыми важными рынками для РФ стали Китай и Индия, на которые приходится почти половина всего российского экспорта.

На Китай - около 33%, на Индию - около 17%. До вторжения в Украину, в 2021 году, доля КНР составляла чуть менее 15%, а Индии - менее двух процентов.

Как выяснили в ОЕС, в 2023 году в европейские страны отправлялось чуть более 14% российского экспорта, тогда как двумя годами ранее - 48%.

Хотя ОЕС пока не представила статистику за 2024 год, цифры из других источников, таких как Russian Foreign Trade Tracker аналитического центра Bruegel, свидетельствуют о том, что этот показатель не сильно изменился по сравнению с 2023-м.

Переориентация экспортных потоков России

При этом все имеющиеся данные о торговле основаны исключительно на официальной статистике.

Это означает, что нефть, доставляемая так называемым «теневым флотом» России, в них не учтена.