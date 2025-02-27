Мир сильно изменился с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. Для Москвы, указывают эксперты, эти перемены, пожалуй, наиболее заметны в структуре ее торговли и растущей зависимости от Китая.
Какие страны помогают России обходить западные санкции?
Прошло уже три года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С тех пор ничто так не изменилось для Москвы, как ее торговые отношения с остальным миром.
По данным аналитического онлайн-портала Обсерватория экономической сложности (OEC), в 2021 году почти половина российского экспорта уходила в европейские страны, включая Беларусь и Украину.
Большую часть его составляли энергоносители, в основном сырая нефть и газ. К концу 2023 года картина полностью изменилась.
Недавно опубликованные ОЕС данные показывают, что самыми важными рынками для РФ стали Китай и Индия, на которые приходится почти половина всего российского экспорта.
На Китай - около 33%, на Индию - около 17%. До вторжения в Украину, в 2021 году, доля КНР составляла чуть менее 15%, а Индии - менее двух процентов.
Как выяснили в ОЕС, в 2023 году в европейские страны отправлялось чуть более 14% российского экспорта, тогда как двумя годами ранее - 48%.
Хотя ОЕС пока не представила статистику за 2024 год, цифры из других источников, таких как Russian Foreign Trade Tracker аналитического центра Bruegel, свидетельствуют о том, что этот показатель не сильно изменился по сравнению с 2023-м.
Переориентация экспортных потоков России
При этом все имеющиеся данные о торговле основаны исключительно на официальной статистике.
Это означает, что нефть, доставляемая так называемым «теневым флотом» России, в них не учтена.
Если можно было бы приплюсовать и ее, то доля Индии и Китая в российском экспорте, скорее всего, оказалась бы еще выше.
По данным Киевской школы экономики (КШЭ), не менее 70% всех поставок из России сырой нефти по морю приходится на ее «теневой флот», в основном изношенные и незастрахованные суда, причем Индия, Китай и Турция в совокупности закупают 95% этого сырья.
Переориентация Москвой с 2022 года своих экспортных потоков обусловлена двумя факторами: ЕС напрямую больше не покупает российский трубопроводный газ и нефть, а Пекин и Дели импортируют энергоносители из России все активнее.
Поставки нефти из РФ в страны Евросоюза за три года сократились на 90%.
ЕС также уменьшает и закупки газа из России: если в 2021 году на ее долю приходилось 40% импорта этого продукта, то через три года - около 15%.
Торговые потоки были перенаправлены Москвой - с Запада в азиатские страны, констатирует Жолт Дарваш, отвечающий за Russian Foreign Trade Tracker в центре Bruegel.
«Страны, которые не ввели санкции против России, особенно Китай, а также Турция, Казахстан и некоторые другие государства, значительно увеличили объемы торговли с РФ», - указал Дарваш в интервью DW.
Согласно данным ОЕС, доля товаров из России в импорте Турции выросла с 4,2% в 2021 году до 7,9% в 2023-м.
Умеренный рост наблюдается и в случае Казахстана и Венгрии, обе страны поддерживают тесные экономические связи с Москвой.
Эксперт: «Россия теперь - вассал Китая»
Отношения России с Китаем, пожалуй, изменились сильнее всего - как в торговом, так и в геополитическом плане, полагают эксперты.
«Россия теперь - вассал Китая», - заявила в интервью DW Элина Рыбакова, экономист Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне.
По ее мнению, значение КНР для российской торговли сейчас настолько несбалансированно велико, что Пекин оказывает огромное влияние на Москву.
«Китай является крупнейшим торговым партнером России, в то время как на РФ приходится лишь небольшая доля китайского экспорта», - говорит Рыбакова.
Жолт Дарваш из Bruegel считает, что из-за западных санкций Москва все больше зависит от Пекина в плане поставок высокотехнологичных товаров и продукции обрабатывающей промышленности.
«Россия - большая страна, но у нее нет возможностей для самообеспечения, - продолжает Дарваш. - Поэтому она вынуждена получать эти товары откуда-то еще. И этим поставщиком все чаще становится Китай».
Со своей стороны, Элина Рыбакова исходит из того, что Китай не только продает России свою продукцию, но и помогает облегчить закупки Москвой западных товаров.
Особенно так называемых товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
При этом экспорт из Китая в РФ тоже увеличился. По данным ОЕС, в 2023 году на долю КНР пришлось более половины всего российского импорта. Это в два раза больше, чем в 2021-м.
Турция, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также нарастили экспорт в Россию по сравнению с тем, что было три года назад, доля Индии, напротив, не изменилась, а Евросоюза - упала с 45% до 22%.
Поставки китайские товаров в значительной степени заменили Москве импорт из ЕС - в 2023 году китайский экспорт в Россию достиг почти 105 млрд евро.
Около 40% его пришлось на машины и комплектующие. Около 20% - на легковые и грузовые автомобили, тракторы и запчасти к ним, металлы, изделия из пластмассы и резины, продукцию химической промышленности и текстиль.
Новый многополярный мир
Хотя Москва переориентировала свою торговлю и адаптировалась к переменам, эксперты не считают, что в результате Россия стала жить лучше.
По выражению Дарваша, РФ может «выжить», но больше не получает «товаров такого же качества, как раньше», что сказывается на ее экономике.
Со своей стороны, Элина Рыбакова полагает, что в экономическом плане дела у России обстоят не так плохо, как многие в стране опасались.
Смена Москвой ключевых торговых партнеров также отражает переход к многополярному мировому порядку, к которому настойчиво стремится Кремль.
«Это удобный путь для Путина, потому что он хочет многополярного мира, в котором будет связан с Китаем и другими странами. И он, вероятно, готов принять экономические издержки этого», - уточняет Рыбакова.
Однако она исходит из того, что подобная зависимость делает Россию уязвимой: Пекин становится важнейшим торговым шлюзом для Москвы, а она для него - своего рода сообщником, «но не незаменимым».