Член фракции «Ээсти 200», председатель парламентской конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас предложил депутатам Рийгикогу изменить Конституцию таким образом, чтобы голосовать на местных выборах смогли только граждане Эстонии, поскольку он считает, что упоминать в Конституции граждан НАТО и ЕС, а также лиц без гражданства неуместно и в этом нет необходимости.
Террас предложил оставить право голоса только гражданам Эстонии
В соответствии с предложением Терраса правом голоса на муниципальных выборах на предусмотренных законом условиях обладали бы постоянно проживающие на территории самоуправления граждане Эстонии в возрасте не менее 16 лет.
«В Конституции Эстонии ни разу не упоминаются ни НАТО, ни ЕС и не потому, что эти организации не представляют для нашего государства экзистенциальную важность. Эти организации функционируют и защищают эстонское государство без того, чтобы их упоминала Конституция», - написал Террас в направленном депутатам в четверг предложении.
По словам Терраса, МИД и Комиссия по иностранным делам подтвердили, что Эстонии не было бы сложно объяснить странам НАТО, не являющимся странами ЕС, почему их граждане не смогут голосовать на выборах местных самоуправлений в Эстонии.
«Однако нет необходимости упоминать в Конституции право голоса граждан ЕС на выборах местных самоуправлений, поскольку оно проистекает из заключенных в ЕС соглашений и покрыто в Конституции посредством закона о дополнении Конституции, принятом именно для того, чтобы создать основания для членства Эстонии в ЕС и регулировать отношения с правом ЕС», - отметил Террас.
По словам Терраса, упоминание этих организаций в Конституции противоречило бы и ее стилю. «Конституция не называет ни НАТО, ни какие-либо другие международные организации или союзы. Поэтому нежелательно называть в тексте Конституции конкретные организации. Правовые эксперты сказали, что раздел 2 статьи 156 Конституции не подходит для упоминания членств Эстонии в организациях», - пояснил Террас.
Кроме того, Террас считает, что включение лиц без гражданства в Конституцию не соответствует принципу ее вневременности.
«Лицо без гражданство» - это термин, который был введен по необходимости в период восстановления независимости эстонского государства. Сейчас в Эстонии около 60 000 лиц без гражданства, которые могут голосовать на муниципальных выборах. Количество лиц без гражданства уверенно и существенно снижается со временем и в конце концов станет незначительным. Включение подобного исчезающего понятия в Конституцию не соответствует принципу ее вневременности. Значительное число лиц без гражданства проявило интерес к получению эстонского гражданства, что является крайне приветствуемым и достойным решением», - добавил Террас.
Террас подчеркнул, что изменение Конституции является самым важным решением, которое может принять депутат Рийгикогу. «Для этого нам необходим обширный консенсус, превышающий границы коалиции и оппозиции», - отметил Террас.