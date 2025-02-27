Террас предложил оставить право голоса только гражданам Эстонии

В соответствии с предложением Терраса правом голоса на муниципальных выборах на предусмотренных законом условиях обладали бы постоянно проживающие на территории самоуправления граждане Эстонии в возрасте не менее 16 лет.

«В Конституции Эстонии ни разу не упоминаются ни НАТО, ни ЕС и не потому, что эти организации не представляют для нашего государства экзистенциальную важность. Эти организации функционируют и защищают эстонское государство без того, чтобы их упоминала Конституция», - написал Террас в направленном депутатам в четверг предложении.

По словам Терраса, МИД и Комиссия по иностранным делам подтвердили, что Эстонии не было бы сложно объяснить странам НАТО, не являющимся странами ЕС, почему их граждане не смогут голосовать на выборах местных самоуправлений в Эстонии.

«Однако нет необходимости упоминать в Конституции право голоса граждан ЕС на выборах местных самоуправлений, поскольку оно проистекает из заключенных в ЕС соглашений и покрыто в Конституции посредством закона о дополнении Конституции, принятом именно для того, чтобы создать основания для членства Эстонии в ЕС и регулировать отношения с правом ЕС», - отметил Террас.