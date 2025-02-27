Автомобиль врезался в дерево, пострадавшую доставили в больницу

По словам представителя полиции, ДТП произошло на 9-м километре шоссе Высу-Верги-Сёэаугу. Автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился трезвый водитель с правами, потерял управляемость на заснеженной дороге из-за неправильно выбранной скорости и вылетел с дороги вправо, врезавшись в деревья.