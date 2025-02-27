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Автомобиль врезался в дерево, пострадавшую доставили в больницу

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Сегодня в 17:07 Центр тревоги получил сообщение о том, что в волости Хальяла автомобиль врезался в дерево.

По словам представителя полиции, ДТП произошло на 9-м километре шоссе Высу-Верги-Сёэаугу. Автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился трезвый водитель с правами, потерял управляемость на заснеженной дороге из-за неправильно выбранной скорости и вылетел с дороги вправо, врезавшись в деревья.

В результате аварии пострадала женщина-пассажир, находившаяся в Toyota, ее доставили в больницу для обследования.

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