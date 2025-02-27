Сделка США и Украины по ресурсам: рано радоваться?

Климпуш-Цинцадзе предполагает, что соглашение может сделать Украину частично экономически зависимой от США, ведь фонд, согласно рамочному соглашению, будет иметь коммерческий характер.

«Хотелось бы рассчитывать, что мы получим позитив для послевоенного развития экономики Украины. Но, похоже, все будет определяться приоритетами и видением американской стороны. Будет ли оно всегда совпадать с интересами украинского государства для его реального процветания - посмотрим», - отмечает депутат.

Успех больше зависит от Украины

Юрист и дипломат Лана Зеркаль расценивает согласованное документ как пиар-ход для обеих сторон и отмечает, что его эффективность больше будет зависеть от Украины. «Это у нас должно быть понимание, что мы хотим развивать с помощью американских технологий, капитала и экспертизы. Это у нас должна быть стратегия, как использовать предложенный формат - прежде всего в наших интересах», - написала Зеркаль в Facebook.

По мнению экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, рамочное соглашение, которое пока только определяет потенциальные дальнейшие шаги, прежде всего нужно Трампу для демонстрации «быстрой и громкой победы» американцам. В то же время он предостерег от преждевременного оптимизма со стороны Украины.