На этой неделе глава внешней политики Европейского союза Кая Каллас должна была встретиться в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. Однако, пока она, образно говоря, ждала за дверью, канцелярия госсекретаря (аналог министра иностранных дел в нашем понимании) объявила, что встреча отменяется из-за проблем с расписанием.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Кая Каллас на американских горках
Некоторые критически настроенные наблюдатели в Эстонии считают, что произошедшее демонстрирует отношение Дональда Трампа к Кае Каллас. Однако эта точка зрения ошибочна. Несмотря на то, что американская дипломатия всегда тщательно документирует все взаимодействия, в данном случае не стоит переоценивать роль личности Каллас. Скорее, «американские горки» свидетельствуют о негативном отношении Трампа и его администрации к Европейскому союзу в целом.
В тот же день Трамп на своем первом заседании кабинета министров, которое прошло в формате его монолога с Илоном Маском, заявил, что «Европейский союз был создан для того, чтобы обманывать США». Он также пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС для защиты американской экономики.
Стоит отметить, что Трамп уже встретился с министром иностранных дел и президентом Польши, президентом Франции и премьер-министром Великобритании. Скорее всего, вскоре он проведет встречу и с Фридрихом Мерцем, победителем выборов в Германии. Все это указывает на то, что Трамп предпочитает двусторонние отношения с крупнейшими, по его мнению, важными государствами, а не диалог с общеевропейскими структурами.
Для внешней политики Эстонии это важный сигнал. Оставляя в стороне идеи продажи США наших редкоземельных металлов или острова Пийриссаар, необходимо сделать ставку на развитие прямых контактов с Великобританией и Польшей, а также на укрепление регионального сотрудничества между странами Балтии и Северной Европы.
Европейский Союз ещё рано списывать со счетов, как и самого Трампа. Независимо от наших оценок, он остается человеком, который в ближайшее время будет исполнять обязанности президента США. Его агрессивная политика, нарушающая устоявшиеся традиции и международный порядок, вызвала бурю даже внутри США. Чем все это закончится - внутреннее дело Америки. Мы должны поддерживать связь, но при этом уметь заявлять о себе, когда это необходимо, без лишнего шума.
Эстония, как и многие другие маленькие европейские страны, может стать сильнее благодаря Европейскому союзу. Сам факт, что ЕС раздражает Дональда Трампа, сам по себе хороший знак. Суть, конечно, не в самом раздражении, а в том, что ЕС создает более сильную переговорную позицию перед президентом, который прежде всего ценит силу. История уже знает примеры, когда разрозненные колонии Америки объединились для войны за независимость и получили ценную поддержку Франции, что сильно беспокоило тогдашнего британского короля Георга III. Так что ЕС неожиданно стал важной гарантией безопасности для Эстонии.
Вероятно, сам Европейский союз тоже не ожидал такой трансформации. Теперь ему пора выйти из роли подростка, живущего в доме родителей, и стать самостоятельной личностью. Быстрое вступление Украины в ЕС тоже стало бы правильным шагом, а парижско-берлинская ось должна снова заработать, возможно, даже породив нового лидера свободного мира. И, конечно, переговоры с Трампом необходимо продолжать.