КОЛОНКА POSTIMEES Кая Каллас на американских горках

Некоторые критически настроенные наблюдатели в Эстонии считают, что произошедшее демонстрирует отношение Дональда Трампа к Кае Каллас. Однако эта точка зрения ошибочна. Несмотря на то, что американская дипломатия всегда тщательно документирует все взаимодействия, в данном случае не стоит переоценивать роль личности Каллас. Скорее, «американские горки» свидетельствуют о негативном отношении Трампа и его администрации к Европейскому союзу в целом.

В тот же день Трамп на своем первом заседании кабинета министров, которое прошло в формате его монолога с Илоном Маском, заявил, что «Европейский союз был создан для того, чтобы обманывать США». Он также пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС для защиты американской экономики.

Стоит отметить, что Трамп уже встретился с министром иностранных дел и президентом Польши, президентом Франции и премьер-министром Великобритании. Скорее всего, вскоре он проведет встречу и с Фридрихом Мерцем, победителем выборов в Германии. Все это указывает на то, что Трамп предпочитает двусторонние отношения с крупнейшими, по его мнению, важными государствами, а не диалог с общеевропейскими структурами.

Для внешней политики Эстонии это важный сигнал. Оставляя в стороне идеи продажи США наших редкоземельных металлов или острова Пийриссаар, необходимо сделать ставку на развитие прямых контактов с Великобританией и Польшей, а также на укрепление регионального сотрудничества между странами Балтии и Северной Европы.