Автомобиль наехал на людей на автобусной остановке в районе Пардес-Хана-Каркур. В результате ранены 13 человек. The Times of Israel пишет о «террористической атаке».
ВИДЕО ⟩ Наезд автомобиля на толпу в Израиле: есть раненые
Водитель протаранил на автомобиле группу людей на автобусной остановке у шоссе в районе Пардес-Хана-Каркур на юге Хайфского округа в Израиле. Как сообщила в четверг, 27 февраля, газета The Times of Israel, в результате наезда тринадцать человек получили ранения, 17-летняя девочка находится в критическом состоянии. По информации издания, речь идет о «террористической атаке».
Полиция подтвердила, что подозреваемый - 53-летний палестинец из Дженина, совершивший наезд у дорожной развязки Каркур, - был убит. По данным агентства AP, палестинец с севера Западного берега реки Иордан проживал в Израиле и был женат на гражданке этой страны. Власти называют произошедшее нападением боевика.
По словам медиков, у двоих из доставленных в больницу тяжелое состояние. «Когда мы приехали, они (раненые - прим. ред.) лежали на земле. Мы немедленно начали оказывать медицинскую помощь всем пострадавшим, в том числе останавливать кровотечение и перевязывать раны», - указали в израильской службе спасения.
С начала войны в секторе Газа число нападений боевиков на израильтян возросло, отмечает AP. Израильский чиновник рассказал The Times of Israel, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет выводить силы из Филадельфийского коридора, как того требовало перемирие.
הפיגוע בצומת כרכור: המחבל דרס בתחנת האוטובוס, נסע עוד כמה מאות מטרים, פגע בניידת עם שוטר וחוסל https://t.co/xS3yKvGt0X pic.twitter.com/zab50FUXoN— יענקי ניוז | Yanki News (@yankicoen) February 27, 2025
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
В январе Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, в рамках которого в обмен на освобождение части заложников была согласована передача почти 2 тысяч заключенных палестинцев.