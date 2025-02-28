Исследование: почти половина эстонских водителей мечтает о покупке именно такого автомобиля

Опрос показал, что девять из десяти водителей в Эстонии в настоящее время водят либо бензиновые, либо дизельные автомобили. Гораздо меньше людей управляют автомобилями с гибридным или газовым двигателем. На сегодняшний день 2% водителей управляют электромобилями.

Если же посмотреть, какой автомобиль люди хотели бы приобрести следующим, то видно, что предпочтения очень сильно меняются. В будущем почти половина опрошенных планирует приобрести гибридный автомобиль. Предпочтения в пользу дизельных, бензиновых и электрических автомобилей разделились между респондентами примерно поровну – они близки к двадцати процентам. Гораздо меньше людей хотят иметь автомобили, работающие на газе и других видах топлива.

По словам Марион Мейус, старшего технического эксперта If Kindlustus по ущербу в странах Балтии, видно, что год от года предпочтения людей смещаются в сторону гибридных и электрических автомобилей.

«В подобных опросах прошлых лет мы видели, что каждый шестой респондент хотел бы приобрести гибридный автомобиль в будущем, в то время как сегодня это планирует сделать практически каждый второй. Такая же тенденция наблюдается и в отношении электромобилей – если раньше каждый двенадцатый хотел приобрести такой автомобиль, то сегодня каждый пятый планирует приобрести его», – уточнила Мейус.

Аналогичная тенденция прослеживается во всех странах Балтии. Если в Эстонии сегодня бензиновые и дизельные автомобили используются более или менее в равной степени, то среди южных соседей две трети предпочитают дизельные автомобили и одна треть – бензиновые. Однако в будущем гибридные автомобили станут самым популярным выбором во всех странах Балтии.

«Во всем регионе происходят более масштабные изменения, которые нельзя объяснить исключительно налогом на автомобили, вступившим в силу в Эстонии. Однако цены на энергоносители и экологичность, безусловно, оказывают более широкое влияние на потребительские привычки людей», – отметила Мейус.

По ее словам, на выбор влияют новые технологии и больший опыт их использования, а также расширение инфраструктуры для зарядки электромобилей. По сравнению с предыдущими годами заметен явный рост популярности как гибридных, так и электрических автомобилей во всех странах Балтии.

В опросе If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.