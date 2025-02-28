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Эксперт: пошлины США могут подорвать экономику стран ЕС

Редактор: rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Dado Ruvic

По мнению макроаналитика банка LHV Трийну Тапвер, возможное введение США 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза может оказать негативное влияние на и без того хрупкую экономику этих стран, пишет Rus.ERR.

«Это вырвет ковер из-под ног всей Европы. Крупнейшими экспортерами в США являются Германия, Италия и Нидерланды, – констатировала Тапвер в передаче Terevisioon на канале ETV. – Что касается Эстонии, то на прямой экспорт в США приходится 4%, но косвенно, через Скандинавию и Германию, влияние больше».

По ее словам, в случае введения пошлин в размере 25% экономика ЕС может сократиться на 0,4%.

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