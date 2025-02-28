Эксперт: пошлины США могут подорвать экономику стран ЕС

«Это вырвет ковер из-под ног всей Европы. Крупнейшими экспортерами в США являются Германия, Италия и Нидерланды, – констатировала Тапвер в передаче Terevisioon на канале ETV. – Что касается Эстонии, то на прямой экспорт в США приходится 4%, но косвенно, через Скандинавию и Германию, влияние больше».