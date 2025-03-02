Юрист: Трудовая инспекция работает, как для работников, так и для работодателей

Юрист-консультант Владимир Логачев объяснил, что Трудовая инспекцию работает как для работников, так и для работодателей: «Если смотреть нашу статистику, то 25-30 процентов обращений - это обращения именно от работодателей».

Однако спор, для кого создана инспекция и кого больше защищают законы, по словам Логачева, возникает постоянно: «Когда я общаюсь с работниками, то работники говорят, что все законы созданы для работодателей, они работодателей не защищают. Когда я получаю отзывы от работодателей, работодатели говорят, что все создано для работников. Но я думаю, что законы плюс-минус сбалансированы».

Нужно ли спорить с работодателями, коллегами и клиентами? Как не навредить здоровью, постоянно находясь в состоянии стресса? Кого и как на самом деле защищают Трудовая инспекция, суды и законы? Ответы на эти вопросы будут искать герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 3 марта, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.