По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в январе составил 804 миллиона евро. По сравнению с тем же месяцем 2024 года объем продаж увеличился на 3%.
Статистика: жители Эстонии стали чаще покупать бывшие в употреблении товары
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в декабре объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1% и в январе вырос еще больше.
«На увеличение объема продаж в январе больше всего повлияли магазины промышленных товаров, объем продаж у которых вырос по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 6%», - сказала Пихлак.
Среди магазинов промышленных товаров объем продаж более всего, а именно на 15%, увеличился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Кроме того, объем продаж увеличился на 11% у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, на 10% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, а также у немагазинов, т. е. у киосков, рынков и в прямых продажах, и на 6% у аптек и магазинов косметических товаров.
Объем продаж увеличился на 4% также у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, и на 1% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь. Объем продаж сократился на 9% у других неспециализированных магазинов (т. н. универмагов).
Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, в январе вырос по сравнению с тем же периодом 2024 года на 2%, объем продаж у продовольственных магазинов остался на том же уровне.
В январе 2025 года объем продаж у предприятий розничной торговли сократился по сравнению с декабрем 2024 года на 21%. Речь идет об обычном сокращении, которое следует за рождественскими и новогодними распродажами. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж сократился по сравнению с прошлым месяцем на 1%.
Индекс объема продаж — индекс, характеризующий изменение объема продаж товаров в постоянных ценах по сравнению с продажами за какой-либо предыдущий период. Для расчета индекса используются индексы цен товаров.
Статистика основана на данных декларации об обороте Налогово-таможенного департамента. Статистическую работу «Месячные экономические показатели предприятий торговли» Департамент статистики проводит по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии. Данные публикуются по основным видам деятельности предприятий.