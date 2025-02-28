«В 7:32 я должна была сесть в Йыхви на поезд Elron, однако он не приехал. Изначально нас тут было несколько десятков человек, но все потихоньку расходятся - холодно. Я купила заранее билет, поэтому продолжаю ждать. Сейчас осталось примерно десять человек, и мы мерзнем на улице больше часа, ведь в Йыхви нет вокзала», - рассказала она.

Изначально на сайте Elron было сказано, что рейс 223 Нарва-Таллинн задерживается из-за технической неисправности и вместо него пассажиров заберет замещающий автобус. Он должен был выехать из Нарвы около 8:45.

«Еще одна женщина, которая, как и я, должна была сесть в Йыхви, периодически звонит в Elron. Ей сказали, что у поезда заклинили двери и для нас ищут замещающий автобус. Потом ей сказали, что все-таки приедет поезд», - продолжила журналистка.

В 8:25 предприятие Elron уточнило, что замещающий автобус отменяют, поезд вышел из Нарвы в 8:24. «Приносим извинения за неудобства», - добавляют в Elron.

Рейс 223 едет по маршруту Нарва - Вайвара - Ору - Йыхви - Кохтла-Нымме - Пюсси - Кивиыли - Сонда - Кабала - Раквере - Кадрина - Тапа - Лехтсе - Янеда - Нелиярве - Аэгвийду - Кехра - Юлемисте - Китсекюла - Таллинн.

В 8:50 пассажиры все еще ожидали поезда в Йыхви, по имеющимся данным, он должен прибыть в с минуты на минуту.

«Поезд пришел в 8:55, подошла сотрудница Elron и спросила, села ли я в Йыхви и куплен ли у меня билет. Если не куплен, то не надо покупать. У меня куплен, поэтому мне надо запросить возврат денег», - отметила журналистка.