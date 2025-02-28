С 31 марта LHV завершает продажу пенсионных фондов в торговых центрах и сосредоточится на развитии цифровых решений, сообщает финансовая организация в своем пресс-релизе.
Конец эпохи: представители банка больше не будут донимать покупателей торговых центров
«Сегодня торговый центр уже не является той средой, где можно принимать столь важные решения», - заявил председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту.
По его словам, это конец целой эпохи. Благодаря такому способу продаж в течение 17 лет LHV уже приобрел определенный имидж.
«Наша цель - способствовать росту финансовой безопасности жителей Эстонии. За эти годы презентации пенсионных фондов в торговых центрах побудили многих задуматься о своей второй пенсионной ступени. Однако настало время изменить способ продаж, так как осведомленность людей и их привычки поиска информации изменились», - отметил Валлисту.
Сегодня ключевую роль в донесении информации до клиентов играют удобные цифровые решения. По словам Валлисту, успеха добиваются те компании, которые осмеливаются стать лидерами в поиске новых направлений. Он подчеркнул, что в природе LHV - постоянно экспериментировать и делать вещи иначе.
Запуск продажи пенсионных фондов в торговых центрах когда-то был уникальным шагом, но сейчас все важные услуги доступны в несколько кликов через смартфон, и инновации продолжают развиваться. Поэтому LHV сосредоточится на цифровых решениях, чтобы информация о пенсионных фондах была максимально доступной.
«Мы хотим, чтобы люди могли ознакомиться с важными вопросами в наиболее удобное для себя время», - пояснил Валлисту.
Он добавил, что из-за демографической ситуации жители Эстонии все отчетливее осознают, что надеяться только на государство - не лучшая стратегия для обеспечения достойной старости.
Все понимают, что каждый сам должен сделать максимум для обеспечения своей финансовой безопасности. «Сегодня каждый второй пенсионер Эстонии сталкивается с риском бедности или социальной изоляции. Государственным организациям также следует более четко доносить мысль, что без дополнительных сбережений в старости будет крайне сложно», - отметил Валлисту.
По его словам, для комфортной жизни на пенсии требуется около 75% существующего дохода, тогда как, по прогнозам, государственная пенсия в будущем составит лишь треть от средней зарплаты.
Желание создать финансовый резерв также повысило спрос на более персональное и детальное консультирование. Все, кто откладывает на будущее, обладают разными возможностями, целями, уровнем допустимого риска и временными горизонтами.
«Чтобы человек мог сделать осознанный выбор в пользу того или иного пенсионного фонда, ему необходимо предоставить легко воспринимаемую и детальную информацию. Торговые центры вряд ли подходят для этого, поэтому мы сосредоточимся на развитии более эффективного пенсионного консультирования в других каналах», - пояснил Валлисту.
Автоматизация накоплений и регулярные взносы во вторую пенсионную ступень — один из самых эффективных способов повысить уверенность в завтрашнем дне. Валлисту рекомендует использовать налоговые льготы государства по максимуму и «обмануть» свой мозг для создания финансовой безопасности.
«Человек - эмоциональное существо. Нам сложно отказаться от того, что мы уже держим в руках, но мы гораздо проще относимся к тому, если деньги не поступили на счет для повседневных расходов. Вторая пенсионная ступень работает именно по принципу незаметных накоплений и помогает инвесторам наращивать капитал», - объяснил Валлисту.