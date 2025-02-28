Конец эпохи: представители банка больше не будут донимать покупателей торговых центров

Все понимают, что каждый сам должен сделать максимум для обеспечения своей финансовой безопасности. «Сегодня каждый второй пенсионер Эстонии сталкивается с риском бедности или социальной изоляции. Государственным организациям также следует более четко доносить мысль, что без дополнительных сбережений в старости будет крайне сложно», - отметил Валлисту.

По его словам, для комфортной жизни на пенсии требуется около 75% существующего дохода, тогда как, по прогнозам, государственная пенсия в будущем составит лишь треть от средней зарплаты.

Желание создать финансовый резерв также повысило спрос на более персональное и детальное консультирование. Все, кто откладывает на будущее, обладают разными возможностями, целями, уровнем допустимого риска и временными горизонтами.

«Чтобы человек мог сделать осознанный выбор в пользу того или иного пенсионного фонда, ему необходимо предоставить легко воспринимаемую и детальную информацию. Торговые центры вряд ли подходят для этого, поэтому мы сосредоточимся на развитии более эффективного пенсионного консультирования в других каналах», - пояснил Валлисту.

Автоматизация накоплений и регулярные взносы во вторую пенсионную ступень — один из самых эффективных способов повысить уверенность в завтрашнем дне. Валлисту рекомендует использовать налоговые льготы государства по максимуму и «обмануть» свой мозг для создания финансовой безопасности.

«Человек - эмоциональное существо. Нам сложно отказаться от того, что мы уже держим в руках, но мы гораздо проще относимся к тому, если деньги не поступили на счет для повседневных расходов. Вторая пенсионная ступень работает именно по принципу незаметных накоплений и помогает инвесторам наращивать капитал», - объяснил Валлисту.