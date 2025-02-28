Устаревшие техносистемы дома могут обернуться для квартирного товарищества большими расходами

«Страхование ответственности квартирного товарищества покрывает ущерб, который может возникнуть не в отношении самого квартирного товарищества, а в отношении третьих лиц, в том числе собственников квартир, которые в большинстве случаев также являются членами квартирного товарищества», – пояснила руководитель PZU Kindlustus по рискам в отношении имущества предприятий и техническим рискам Кюлли Калдамяэ.

Так, например, страхование ответственности квартирного товарищества покроет ущерб при внезапной протечке принадлежащей товариществу водопроводной или канализационной трубы, в результате чего будет повреждена квартира либо получит травмы человек, поскользнувшийся из-за протечки перед домом.

«Если лимит страхования ответственности квартирного товарищества недостаточно высок или ущерб причинен из-за разрушения устаревших техносистем, страховка, вполне возможно, не покроет ущерб в полном объеме. В таком случае доля обязательства о возмещении ущерба ложится на плечи собственников квартир, и они вынуждены возмещать ущерб из собственных средств», - отметила Калдамяэ.

Это означает, что в отношении каждого собственника квартиры может неожиданно быть выдвинуто требование о возмещении ущерба в размере нескольких сотен евро, если не больше.

О доме нужно заботиться

Сам по себе договор о страховании ответственности не всегда защитит квартирное товарищество от непредвиденных ситуаций, поскольку в случае многоквартирных домов, построенных 30 лет назад или более, определяющим фактором при страховой защите также является состояние технических систем дома.

«В случае, когда ущерб обусловлен тем фактом, что не обновлялись водопроводные и канализационные стояки или отопительные и электрические системы, вероятно уменьшение размера суммы возмещения ущерба со стороны страховщика. Если же возраст ставшей причиной ущерба техносистемы превышает 50 лет, возможно, что ущерб и вовсе не подлежит возмещению», - сказала Калдамяэ.

Калдамяэ напоминает квартирным товариществам о том, что о доме необходимо заботиться, и одной лишь замены кровли категорически недостаточно.

«Каждая техническая система здания обладает определенным проектным сроком службы, после чего подлежит замене. Если квартирное товарищество отслеживает эти сроки, занимается обслуживанием техносистем и своевременно обновляет их, при наступлении страхового случая можно надеяться на возмещение ущерба», - прокомментировала Калдамяэ.