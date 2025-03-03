Медиатор: работодатели не умеют выстраивать отношения с работниками

«Первое, что я спрашиваю у работодателя, это насколько большая у него текучка. А второй вопрос я часто задаю работникам: как ты понимаешь, что делаешь свою работу хорошо?» - по ответам на эти вопросы специалист получает представление о том, как налажена коммуникация в фирме.

«Как правило, второй вопрос остается без ответа, - поделилась опытом медиатор. - Чаще всего, люди отвечают так: не орет, уже хорошо. И вот это самое страшное, потому что в этих словах все и скрыто».

Специалист уточнила, за такими ответами таятся терпение работников, недосказанности, неумение делегировать. В итоге зреют конфликты, решать которые приходится либо ценой потери работника или потери работником здоровья, либо появляются жалобы, которые уходят в инстанции, чтобы найти способы восстановления трудового мира.

Нужно ли спорить с работодателями, коллегами и клиентами? Как не навредить здоровью, постоянно находясь в состоянии стресса? Кого и как на самом деле защищают Трудовая инспекция, суды и законы? Ответы на эти вопросы будут искать герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 3 марта, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.