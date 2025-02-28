Органистка, музыкальный продюсер и первая профессиональная карильонистка Эстонии Мерле Коллом несколько дней назад села в свою машину на парковке церкви Финнснеса, Норвегия, чтобы отправиться домой, за 20 километров. Однако, выехав из города, она увидела маленького белого зверька, который высунул голову из-под капота у лобового стекла. «Я сильно испугалась!» - призналась Коллом.