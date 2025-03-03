По традиции, президентский прием по случаю Дня независимости выглядел очень пышно. Иван Макаров задается вопросом, нужно ли в то время, когда государство экономит на детях, пенсионерах, медицине, ремонте дорог и многом другом, так шиковать с этими приемами, задевая чувство социальной справедливости многих людей.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Государство экономит на всем, но не на банкетах?
День независимости Эстонии - это день рождения Республики, на который приглашаются все. И это не преувеличение: на парад и другие праздничные мероприятия может прийти любой желающий, а на президентский прием, который является ежегодной кульминацией политической и светской жизни страны, приглашается весь народ: несколько сотен его представителей по ту, все остальные - по эту сторону телеэкрана.
В Эстонии сложилась подлинно народная традиция - государственное телевидение ведет прямую трансляцию с приема, а эстонские телезрители наблюдают за событиями в семейной атмосфере, за рюмкой чая с интересом ожидая, не мелькнет ли чье-то знакомое лицо, не прозвучит ли знакомое имя.
Для прессы, конечно, особым лакомством являются наряды приглашенных, а также то, кто с кем пришел, причем этим интересуется не только светская хроника, но и очень даже солидные и ответственные издания.
Красота спасает мир
Сами участники - в первую очередь, конечно, участницы - начинают готовиться к приему за несколько месяцев. Разумеется, возникает вопрос: а этично ли красоваться перед испытывающим материальные трудности народом в платьях, стоящих десятки тысяч евро. Но сказано же, что красота спасет мир. Вот они и спасают, как умеют, не будем на них за это обижаться.
Каждый раз президентские приемы сопровождает ропот в медиа и политических кругах: почему этого пригласили, а вот его не позвали? Сам президент Алар Карис не отвечает за рассылку приглашений избранным, хотя его слово в выборе гостей является веским. К тому же есть категории лиц, приглашение которых является обязательным.
Когда президент решил эту традицию нарушить и обнес пригласительным билетом членов Рийгикогу, это вызвало скандал в политических кругах и прессе. На этот раз пригласили всех депутатов, так как Алар Карис, похоже, хочет пойти на второй срок, а президента выбирают в Рийгикогу именно они.
Приглашенный на президентский прием гость имеет право взять с собой кого хочет, но мне помнится, что когда меня пригласил на прием в «Ванемуйне» президент Тоомас Хендрик Ильвес, президентская канцелярия заранее уточнила, с кем я туда приду. И когда я «декларировал» в качестве сопровождающего лица своего сына, меня предупредили, что впоследствии, тем более в последнюю минуту, я не смогу свое решение изменить и прийти, например, с женой. Сегодня отношение менее строгое.
Канцелярия президента ЭР - это мощная административная организация, состоящая из множества начальников отделов, советников, консультантов, экспертов, помощников, сотрудников протокольной службы и обслуги. Все эти люди устроены на одну из самых престижных работ и получают приличную зарплату.
Недавно общественность всколыхнуло сообщение о том, что президент настолько повысил зарплату едва приступившей к работе новенькой начальнице канцелярии, что на одну только эту добавку можно было бы содержать нескольких пенсионеров.
Общественность даже зароптала, на что президент отреагировал элегантно - взял да и выписал завканцелярии еще и такую солидную премию, что злопыхатели поперхнулись. С таким же успехом президент Карис мог бы выступить по телевидению с заявлением: что хочу, то и ворочу, а вы работайте и исправно платите налоги.
Еще в 2023 году, когда бюджет президентской канцелярии составил 6,5 млн евро, уже в начале лета чиновники забили в набат - государству следовало выделить президенту дополнительные средства, так как нужно было платить компенсацию за резко подорожавшее электричество. Оторопевший народ, которому никакие такие дополнительные компенсации за лампочку Ильича не светили, проглотил и это.
Дополнительных бюджетов президентская канцелярия получила за годы своего существования немало; однажды, правда, правительство было закочевряжилось, так советник президента прозрачно намекнул, что если не дадут еще денег, президент может и не подписать своей ослабевшей рукой принимающиеся законы. И деньги быстро нашлись.
Многим невдомек, что президента кормят в четыре руки - в штате есть и шеф-повар, и просто повар. В распоряжении Алара Кариса находятся еще, например, водитель-обслуга, водитель-администратор (специалист) и еще три «просто» водителя членовозов.
Такая щедрость и благодушие за счет налогоплательщиков лишний раз наводят на мысль о том, а нужно ли в то время, когда государство экономит на детях, пенсионерах, медицине, ремонте дорог и многом другом, так шиковать с этими приемами, задевая чувство социальной справедливости тех, за чей счет банкет.
Самая крамольная мысль
После мыслей о том, что можно было бы хотя бы временно отказаться от двух президентских приемов в году с закусками, напитками и артистами, приходит опять же логичная мысль о том, нужна ли главе государства такая мощная канцелярия - вместо пяти водителей можно было бы обойтись и двумя, да и не съесть одному человеку все, что могут наготовить два повара.
Затем по этой чреватой цепочке можно дойти до заключения о том, что многие функции президентского чиновничества дублируются чиновничеством министерств и других государственных учреждений, и вообще стоит ли небольшой стране с низкой рождаемостью выкармливать такую прорву советников, канцлеров и прочих «полуответственных работников с портфелями из дивной свиной кожи».
Но такая мысль уже опасна, так как может привести по логической цепочке к еще одному вопросу - а нужен ли вообще Эстонии президент?
Крамольнее этого может быть только вопрос о том, почему у нас народу не доверено выбирать себе президента.