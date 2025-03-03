ИВАН МАКАРОВ Государство экономит на всем, но не на банкетах?

Еще в 2023 году, когда бюджет президентской канцелярии составил 6,5 млн евро, уже в начале лета чиновники забили в набат - государству следовало выделить президенту дополнительные средства, так как нужно было платить компенсацию за резко подорожавшее электричество. Оторопевший народ, которому никакие такие дополнительные компенсации за лампочку Ильича не светили, проглотил и это.

Дополнительных бюджетов президентская канцелярия получила за годы своего существования немало; однажды, правда, правительство было закочевряжилось, так советник президента прозрачно намекнул, что если не дадут еще денег, президент может и не подписать своей ослабевшей рукой принимающиеся законы. И деньги быстро нашлись.

Многим невдомек, что президента кормят в четыре руки - в штате есть и шеф-повар, и просто повар. В распоряжении Алара Кариса находятся еще, например, водитель-обслуга, водитель-администратор (специалист) и еще три «просто» водителя членовозов.

Такая щедрость и благодушие за счет налогоплательщиков лишний раз наводят на мысль о том, а нужно ли в то время, когда государство экономит на детях, пенсионерах, медицине, ремонте дорог и многом другом, так шиковать с этими приемами, задевая чувство социальной справедливости тех, за чей счет банкет.

Самая крамольная мысль

После мыслей о том, что можно было бы хотя бы временно отказаться от двух президентских приемов в году с закусками, напитками и артистами, приходит опять же логичная мысль о том, нужна ли главе государства такая мощная канцелярия - вместо пяти водителей можно было бы обойтись и двумя, да и не съесть одному человеку все, что могут наготовить два повара.

Затем по этой чреватой цепочке можно дойти до заключения о том, что многие функции президентского чиновничества дублируются чиновничеством министерств и других государственных учреждений, и вообще стоит ли небольшой стране с низкой рождаемостью выкармливать такую прорву советников, канцлеров и прочих «полуответственных работников с портфелями из дивной свиной кожи».

Но такая мысль уже опасна, так как может привести по логической цепочке к еще одному вопросу - а нужен ли вообще Эстонии президент?

Крамольнее этого может быть только вопрос о том, почему у нас народу не доверено выбирать себе президента.