Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве 69-летнего Александра

В четверг вечером полиция получила сообщение, что в Ярвеской части Кохтла-Ярве пропал Александр, который последний раз выходил на связь с близкими в понедельник, 24 февраля. Уходя из дома, он не взял с собой мобильный телефон, связаться с ним невозможно. Последний раз пропавшего видели во вторник утром в Йыхви. Александр может передвигаться по Кохтла-Ярве или Йыхви.