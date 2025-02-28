Полиция просит помощи в установлении местонахождения 69-летнего Александра, который пропал в Кохтла-Ярве.
Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве 69-летнего Александра
В четверг вечером полиция получила сообщение, что в Ярвеской части Кохтла-Ярве пропал Александр, который последний раз выходил на связь с близкими в понедельник, 24 февраля. Уходя из дома, он не взял с собой мобильный телефон, связаться с ним невозможно. Последний раз пропавшего видели во вторник утром в Йыхви. Александр может передвигаться по Кохтла-Ярве или Йыхви.
Полицейские собирают информацию о возможных маршрутах передвижения пропавшего и уже проверили некоторые места, но тщетно.
Приметы Александра: рост 176 см, короткие волосы. Он был одет коричнево-зеленую камуфляжную куртку, зеленый флисовый свитер, теплые темно-серые брюки и темно-серые зимние кроссовки. На голове - черная шапка.
Полиция просит всех, кто видел Александра или располагает информацией о его местонахождении, звонить по телефону 112.