После смены руководства Таллиннскую детскую больницу покинули несколько уважаемых специалистов. Их уход окутан завесой тайны, которую люди, знакомые с происходящим, не хотят раскрывать.
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Таллиннскую детскую больницу покидают специалисты: истинные причины ухода окутаны завесой тайны
На вопросы Postimees о причинах ухода руководителя отделения анестезиологии и интенсивной терапии Мари-Лийз Ильмоя осенью прошлого года в больнице лишь подтвердили, что действительно прекратили трудовые отношения с врачом.