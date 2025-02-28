Таллиннскую детскую больницу покидают специалисты: истинные причины ухода окутаны завесой тайны

На вопросы Postimees о причинах ухода руководителя отделения анестезиологии и интенсивной терапии Мари-Лийз Ильмоя осенью прошлого года в больнице лишь подтвердили, что действительно прекратили трудовые отношения с врачом.

Сама же Ильмоя в разговоре с Postimees призналась, что по-прежнему любит детскую больницу и свою работу, но не хочет комментировать тему своего ухода.