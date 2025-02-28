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Для защиты дома и семьи мы готовы на все: местные жители не согласны лишаться домов из-за ветряков (1)

Перевод: Ева Ойжинская
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Марианне Метссоон и Микк Кивила выступают против строительства ветропарка в лесу рядом с их домом.
Марианне Метссоон и Микк Кивила выступают против строительства ветропарка в лесу рядом с их домом. Фото: Madis Veltman

Марианне Метссоон и Микк Кивила, жители деревни Роосна в Ярвамаа, заявляют, что переедут, если рядом с их домом установят ветряки.

Вечером в понедельник на главной улице Амбла так тихо, что можно услышать, как падает булавка. Зато в местном народном доме все иначе: туда на информационную встречу, посвященную строительству ветряков, по приглашению Марианне и Микка пришло около 25 человек.

Согласно плану, в ближайшем будущем в волости Ярва могут появиться до 109 ветряков, а 36 турбин с трех сторон окружат деревню Роосна. Это наглядно показано в 3D-макете, где видно, насколько далеко от домов будут стоять ветряки.

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