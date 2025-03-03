К примеру, в Калифорнии установили так много солнечных панелей, что электричество в светлое время стало настолько дешевым, что панели перестали себя окупать. Теперь срочно строят протяженные линии электропередач, чтобы передавать излишки энергии на восток США и в Канаду.

Все известные на сегодня аккумуляторы электроэнергии - электрохимические, гравитационные, инерционные и прочие, обладают своими собственными недостатками.

Гравитационные аккумуляторы хороши, если в них используется вода, примером чему может служить Греция, где, помимо уже построенных ветрогенераторов, с помощью ЕС строится горное озеро, вода в которое будет накачиваться в периоды избытка энергии и сбрасываться на турбины при отсутствии ветра. Но и здесь цена вопроса - около 500 млн евро. А что делать нам в равнинной стране?

Строительство АЭС возьмет очень много времени

Лучший выход из сложившейся ситуации - это АЭС, но в Эстонии их нет и на строительство уйдет 10-15 лет, а электричество необходимо сегодня. Когда я читаю в СМИ, что электричество сегодня в Финляндии в 61 раз дешевле, чем в нашей стране, я начинаю плакать - у нас же биржа! Но слышу в ответ - «Кабель опять порван».