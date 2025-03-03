Очевидно, что нынешний энергокризис спровоцирован начатой РФ войной и санкциями на российские энергоносители. Ученый-физик Эрнст Альтман (Социал-демократическая партия) считает, что нужно свести к минимуму политические мотивы при принятии решений по выводу Эстонии из этого кризиса и руководствоваться трезвыми экономическими аргументами.
Похоже, наша страна готовится вернуться в эпоху, когда корабли мореплавателей могли плыть только по направлению ветра и иногда приплывали в совершенно другую страну, о которой экипаж не имел никакого представления. А как иначе расценить крик души директора предприятия, потребляющего много электроэнергии, что они могут работать только в ветреную погоду?
Почему в моей любимой телепередаче «Эпицентр» телеведущий не спросил напрямую: «А где брать электроэнергию в безветренную осеннюю ночь?»; интересно было бы услышать ответы участвовавших в передаче экспертов.
Однако правительство, невзирая ни на яростную критику со стороны оппозиции, ни на мрачные прогнозы предпринимателей, ни на призывы о помощи простых потребителей, твердо придерживается генеральной линии развития зеленой экономики, избранной когда-то скорее под давлением политической ситуации, чем в соответствии с трезвым экономическим расчетом.
Осмелюсь напомнить некоторые общеизвестные истины. В прекрасной цепочке «возобновляемая электроэнергия-потребитель» необходимо присутствие регулируемой электроэнергии, которая позволяет добавлять энергию, когда ее мало, или аккумулировать энергию, когда ее много. В принципе это новый вызов сегодня для всех, и везде ищут различные способы решения этой проблемы.
Два решения
В условиях энергетического кризиса в нашей стране предлагается, по сути, два решения: наращивать еще больше источники чистой энергии - продолжать строить ветрогенераторы, и создать накопители энергии.
Ветрогенераторы, безусловно, являются чистым источником энергии, но их зависимость от ветра очевидна. В Эстонии, как и во всем мире, строятся аккумуляторные парки накопителей электроэнергии, однако это дело новое, дорогостоящее и нет достаточных данных в пользу их рентабельности.
К примеру, в Калифорнии установили так много солнечных панелей, что электричество в светлое время стало настолько дешевым, что панели перестали себя окупать. Теперь срочно строят протяженные линии электропередач, чтобы передавать излишки энергии на восток США и в Канаду.
Все известные на сегодня аккумуляторы электроэнергии - электрохимические, гравитационные, инерционные и прочие, обладают своими собственными недостатками.
Гравитационные аккумуляторы хороши, если в них используется вода, примером чему может служить Греция, где, помимо уже построенных ветрогенераторов, с помощью ЕС строится горное озеро, вода в которое будет накачиваться в периоды избытка энергии и сбрасываться на турбины при отсутствии ветра. Но и здесь цена вопроса - около 500 млн евро. А что делать нам в равнинной стране?
Строительство АЭС возьмет очень много времени
Лучший выход из сложившейся ситуации - это АЭС, но в Эстонии их нет и на строительство уйдет 10-15 лет, а электричество необходимо сегодня. Когда я читаю в СМИ, что электричество сегодня в Финляндии в 61 раз дешевле, чем в нашей стране, я начинаю плакать - у нас же биржа! Но слышу в ответ - «Кабель опять порван».
Новая проблема - кабель, который сегодня становится важным элементом инфраструктуры и, наверное, должен быть бронированным и ремонтопригодным, а, значит, снова нужны время на его технические разработки и новые финансовые вложения в их реализацию. И нет никакой гарантии, что его случайно или неслучайно не порвут снова.
Необходимость как можно быстрее найти выход в сложившейся ситуации связана не только с тем, что имеющиеся в Эстонии энергоемкие предприятия испытывают серьезные финансовые трудности, в результате чего сокращаются объемы продукции, временами приостанавливается производство, а то и планируется закрытие, а надежда на новые инвестиции проблематизируется.
Электричества будет требоваться все больше и больше
Последнее время немало говорится о том, что наша страна в силу разных причин утрачивает свое лидерство в сфере информационных технологий. Однако дальнейшее развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а тем более искусственного интеллекта (ИИ) требует еще больших объемов энергии. Делая расчеты по потреблению энергии ветрогенераторов в будущем, кто-нибудь посчитал, сколько энергии будут потреблять такие системы? Определенно можно сказать только одно - очень много.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. На сегодняшний день в Эстонии нет и в ближайшее время не появится источников электроэнергии, которые способны обеспечить не только нормальную жизнь страны, ее текущие потребности, но и ее дальнейшее развитие.
А это означает, что в цепочке прекрасной возобновляемой электроэнергии обязательно должна присутствовать регулируемая электроэнергия. Для Эстонии выбор регулируемой энергии минимален: это пока еще существующие сланцевые электростанции.
После 2021 года, когда все страны Евросоюза пришли к более или менее общему соглашению во поводу развития зеленой энергетики, произошли события, которые существенным образом изменили международную обстановку. Многие страны в силу экономической необходимости начинают отказываться от климатической повестки и все больше используют доступные регулируемые источники энергии, преимущественно уголь, что, на мой взгляд, безусловно ухудшает экологическую обстановку.
Общая на всех атмосфера
На земном шаре общая атмосфера, и никто не отменял высотный перенос загрязнений: вспомните чернобыльский след, когда радиоактивные аэрозоли находили в Антарктиде. При этом даже если в развитых странах дымовые газы от угольных электростанций хорошо очищаются, то все равно это сильно повышает цену на электроэнергию.
То, что «вклад» Эстонии в загрязнении атмосферы Земли достаточно мал по сравнению с Китаем, Индией, Россией и другими странами, а теперь еще и США, не придерживающимися климатической повестки, можно расценивать не как оправдание, но как объяснение. Не следует забывать и о прямом воздействии сланцевых выбросов на количество онкозаболеваний, заболеваний дыхательных путей и ряд других у жителей «сланцевых» регионов.
Вместе с тем, судя по смятению, конфликтам, подозрениям, обвинениям, опасениям в сфере принятия государственных решений, «черный день», когда мы вынуждены обратиться за помощью к сланцам, наступает. Надежда правительства, что народ Эстонии, обремененный налогами, как-нибудь выдюжит этот кризис, крайне слаба, и ее срыв чреват непредсказуемыми последствиями.
К сожалению, чтобы выжить и не погубить энергоемкие производства, развивать ИКТ и внедрять ИИ, у нас остается только один выход - запускать снова сланцевые электростанции при условии, что удастся согласовать с ЕС «временную приостановку» зеленой политики, а вовсе не ее отмену, с тем, чтобы исключить из ценообразования высокие квоты на выбросы углекислого газа, а также всевозможные налоги.
Это предложение имеет сугубо временное и сугубо экономическое значение и никак не отменяет глобальную климатическую повестку, поскольку глобальные изменения климата очевидны для большинства жителей Земли.
Принятие решений в энергетической сфере осложняется колоссальной политизацией экологических проблем: то заявление министра энергетики США, что декарбонизация имеет «ужасные и зловещие цели», то тех, кто предлагает хотя бы временно использовать сланцевые электростанции, автоматом зачисляют в ряды пособников Кремля, то что-то еще крайне неприятное.
На кону социальный мир
Несомненно, что современный энергетический кризис спровоцирован войной и санкциями на российские энергоносители, и поддержка Эстонией политики ЕС по отношению к России совершенно оправдана. Но Эстония - маленькая страна, и ее энергетическая стрессоустойчивость по сравнению с другими странами может оказаться недостаточной, чтобы выйти из кризисной ситуации без больших потерь: на кону может оказаться социальный мир и безопасность страны.
Необходимо минимизировать принятие решений по выходу Эстонии из энергетического кризиса по политическим мотивам и руководствоваться на данный момент экономическими прагматическими аргументами на основе трезвых расчетов.
И последнее. Когда я просматриваю новости в СМИ про энергетику, я везде вижу слово «ужас». И тогда закрадывается мысль: а как было бы хорошо сначала построить ветрогенераторы, солнечные батареи, аккумуляторные парки, провести электрокабели, а потом отказываться от сланцевых электростанций? Ведь есть же в арсенале государственной политики такое понятие, как «стратегия», которое предполагает наличие общего плана достижения сложных отдаленных целей. Или мы живем сегодняшним днем?