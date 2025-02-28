«Почему мы в НАТО? Потому что боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая эффективна, - это защитный щит НАТО», - заявила Каллас в интервью агентству AFP в Вашингтоне в четверг, 27 февраля.

Глава европейской дипломатии также настаивала на участии европейцев в переговорах между США и Россией по Украине. «В противном случае Европа не сможет поддержать возможное соглашение о прекращении огня в российской агрессивной войне, которая длится уже три года», - предупредила она.

Критика в адрес Дональда Трампа

Каллас обвинила президента США в том, что тот поддается российскому нарративу. Комментируя недавние высказывания американского президента об Украине, она отметила, что его обвинения в адрес Киева абсолютно неправдивы. Ранее Трамп заявил, что именно Украина и ее стремление вступить в НАТО стали причиной российского вторжения. «Я думаю, что, вероятно, именно поэтому все это началось», - сказал он 26 февраля.

Кая Каллас сейчас находится в Вашингтоне. Она надеялась на встречу с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить с ним возможности участия Европы в переговорах США и России по Украине, но встреча не состоялась. Вместо этого, по словам представителя Еврокомиссии, Каллас решила обсудить с сенаторами и другими членами Конгресса трансатлантические отношения и российскую агрессию против Украины.

Последние заявления президента США о войне в Украине вызвали обеспокоенность в Европе. Европейцы и украинцы опасаются, что Трамп и Путин могут договориться о будущем Украины без их участия и заключить соглашение о прекращении огня, которое вынудит Киев пойти на значительные территориальные уступки.