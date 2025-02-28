Перемены в Канцелярии президента: должность советника по внутренним делам упразднена

Работа и преданность Кунингас-Саагпакк в качестве внешнеполитического советника президента были бесценны, особенно в период, когда агрессивная война России против Украины поставила безопасность Европы под серьезное давление.

«Селия выполняла эту роль в исключительно ответственное время, когда решительное представление голоса и позиций Эстонии на международной арене имело критически важное значение. Ее поддержка главы государства в вопросах внешней политики способствовала укреплению позиций нашей страны в союзнических отношениях и в международной системе безопасности», - отметила директор Канцелярии президента.

Маргус Кольга

В настоящее время Маргус Кольга занимает должность генерального директора отдела планирования политики Министерства иностранных дел Эстонии.

Ранее он руководил кампанией Эстонии по избранию в Совет Безопасности ООН, а также процессом вступления Эстонии в НАТО в Министерстве обороны.

Кольга работал постоянным представителем Эстонии при ООН в Нью-Йорке (2010-2015), был послом Эстонии в Швеции (2019-2022) и возглавлял отдел планирования политики Министерства иностранных дел (2022-2025). Также он координировал обновление основ политики безопасности Эстонии в Государственной канцелярии.

Ранее Кольга был старшим научным сотрудником Балтийского оборонного колледжа и занимал различные должности в Министерстве обороны, где отвечал за подготовку Эстонии к вступлению в НАТО и переговорный процесс. Он также руководил межведомственной экспертной комиссией правительства, разрабатывавшей и координировавшей ежегодный план членства Эстонии в НАТО.