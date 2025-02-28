«Здесь работает невероятно профессиональная и сплоченная команда, и, конечно, жаль покидать ее. Но в этом есть и положительная сторона - теперь у меня появится возможность сосредоточиться на своем здоровье, а затем продолжить работу уже в другом месте», - сказал получивший уведомление о сокращении советник президента по внутренним делам Тоомас Сильдам.
Перемены в Канцелярии президента: должность советника по внутренним делам упразднена
Сильдам работал советником главы государства почти четыре года. Большая часть его обязанностей будет передана внутреннему отделу канцелярии.
«Роль Сильдама в команде президента была значительной. Он являлся компетентным связующим звеном между Кадриоргом и политиками, а также помогал организовывать нашу внутреннюю деятельность. Его глубокое понимание процессов и стратегическое мышление стали ценным вкладом в работу президента и осмысление общественных тенденций», - сказала директор Канцелярии президента Криста Зибо.
С 1 марта на должность внешнеполитического советника президента Алар Кариса приступает Маргус Кольга, обладающий богатым дипломатическим опытом. Ранее он представлял Эстонию при ООН и возглавлял отдел планирования политики Министерства иностранных дел.
Зибо отметила, что присоединение Кольга к команде президента - это важный шаг, учитывая его обширный опыт в международных отношениях и организациях, таких как ООН и НАТО, а также в области политики безопасности.
«Его вклад в процесс избрания Эстонии членом Совета Безопасности ООН, а также в формирование внешней и оборонной политики Эстонии был значительным. Это делает его ценным дополнением к команде главы государства, особенно в нынешней сложной ситуации в сфере безопасности», - сказала Зибо.
Действующий советник Селия Кунингас-Саагпакк подвела итоги своей работы, отметив, что за время ее пребывания в должности было организовано 80 зарубежных визитов и международных встреч.
«Сотрудничество с президентом Карисом было для меня обогащающим опытом, но пришло время двигаться дальше и принять новые вызовы в Министерстве иностранных дел», - сказала Кунингас-Саагпакк.
Работа и преданность Кунингас-Саагпакк в качестве внешнеполитического советника президента были бесценны, особенно в период, когда агрессивная война России против Украины поставила безопасность Европы под серьезное давление.
«Селия выполняла эту роль в исключительно ответственное время, когда решительное представление голоса и позиций Эстонии на международной арене имело критически важное значение. Ее поддержка главы государства в вопросах внешней политики способствовала укреплению позиций нашей страны в союзнических отношениях и в международной системе безопасности», - отметила директор Канцелярии президента.
Маргус Кольга
В настоящее время Маргус Кольга занимает должность генерального директора отдела планирования политики Министерства иностранных дел Эстонии.
Ранее он руководил кампанией Эстонии по избранию в Совет Безопасности ООН, а также процессом вступления Эстонии в НАТО в Министерстве обороны.
Кольга работал постоянным представителем Эстонии при ООН в Нью-Йорке (2010-2015), был послом Эстонии в Швеции (2019-2022) и возглавлял отдел планирования политики Министерства иностранных дел (2022-2025). Также он координировал обновление основ политики безопасности Эстонии в Государственной канцелярии.
Ранее Кольга был старшим научным сотрудником Балтийского оборонного колледжа и занимал различные должности в Министерстве обороны, где отвечал за подготовку Эстонии к вступлению в НАТО и переговорный процесс. Он также руководил межведомственной экспертной комиссией правительства, разрабатывавшей и координировавшей ежегодный план членства Эстонии в НАТО.