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В Ласнамяэ на Масленице будут представлены развлечения на любой вкус

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Масленица.
Масленица. Фото: Marianne Loorents

Наряду с разнообразной сценической программой гостей мероприятия ждут огненное шоу, сжигание чучела Масленицы и ряд сюрпризов.

«В этом году на Масленице прозвучат как народные мелодии, так и эстрадные композиции, а состав участников будет поистине интернациональным. На протяжении всего мероприятия гостей ждут сюрпризы от управы района Ласнамяэ. Масленицей мы откроем сезон мероприятий, проходящих в парке Паэ», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Празднование Масленицы в Ласнамяэ состоится 2 марта с 14:00 до 17:00 в парке Паэ, на парковке управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). На концерте, который начнется в 15 часов, выступят ансамбль эстонского народного танца Lee, ансамбль народной музыки «Златые горы» и DeLight Stuudio. В 16:00 на сцену выйдут Томмазо Примавера и Сийри Кянд.

За огненным шоу, которое начнется в 16:45, последует сожжение чучела Масленицы. Для самых маленьких гостей будут организованы анимационные программы и катание на пони.

Мероприятие является бесплатным для всех участников. Еду и напитки можно будет приобрести за отдельную плату.

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