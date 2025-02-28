КОНЕЦ ЭПОХИ Microsoft прекращает поддержку Skype

О закрытии Skype заговорили еще много лет назад, однако Microsoft продолжал поддерживать сервис, время от времени выпуская для него обновления. Тем не менее в последней предварительной версии Skype для Windows была обнаружена встроенная система уведомлений, подтверждающая, что с мая сервис больше не будет доступен, а пользователям рекомендуется перейти на Teams, сообщает XDA.