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КОНЕЦ ЭПОХИ Microsoft прекращает поддержку Skype

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Skype.
Skype. Фото: Toomas Huik/Postimees

Microsoft принял окончательное решение о судьбе Skype, созданного в Эстонии: в мае этот сервис будет окончательно закрыт. Пользователям рекомендуется перейти на Microsoft Teams, который с момента своего запуска стал главным приоритетом компании в сфере коммуникационного программного обеспечения.

О закрытии Skype заговорили еще много лет назад, однако Microsoft продолжал поддерживать сервис, время от времени выпуская для него обновления. Тем не менее в последней предварительной версии Skype для Windows была обнаружена встроенная система уведомлений, подтверждающая, что с мая сервис больше не будет доступен, а пользователям рекомендуется перейти на Teams, сообщает XDA.

История Skype

Skype был создан в 2003 году шведом Никласом Зеннстрёмом и датчанином Янусом Фриисом, основавшими компанию Skype Technologies. Однако разработкой самого программного обеспечения занималась команда эстонских инженеров: Ахти Хейнла, Прийт Касесалу, Яан Таллинн и Тойво Аннус.

Они разработали технологию peer-to-peer, которая лежала в основе голосовых и видеозвонков Skype.

Один из создателей Skype, Ахти Хейнла, сейчас занимается развитием компании Starship Technologies, которая разрабатывает курьерских роботов для доставки.
Один из создателей Skype, Ахти Хейнла, сейчас занимается развитием компании Starship Technologies, которая разрабатывает курьерских роботов для доставки. Фото: Jānis Laizāns

Первая публичная бета-версия программы была выпущена 29 августа 2003 года.

В 2011 году Microsoft приобрела Skype, а спустя несколько лет закрыла свои предыдущие сервисы обмена сообщениями, включая Windows Live Messenger, и предприняла попытку интегрировать Skype в Windows 10.

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