Microsoft принял окончательное решение о судьбе Skype, созданного в Эстонии: в мае этот сервис будет окончательно закрыт. Пользователям рекомендуется перейти на Microsoft Teams, который с момента своего запуска стал главным приоритетом компании в сфере коммуникационного программного обеспечения.
КОНЕЦ ЭПОХИ ⟩ Microsoft прекращает поддержку Skype
О закрытии Skype заговорили еще много лет назад, однако Microsoft продолжал поддерживать сервис, время от времени выпуская для него обновления. Тем не менее в последней предварительной версии Skype для Windows была обнаружена встроенная система уведомлений, подтверждающая, что с мая сервис больше не будет доступен, а пользователям рекомендуется перейти на Teams, сообщает XDA.
История Skype
Skype был создан в 2003 году шведом Никласом Зеннстрёмом и датчанином Янусом Фриисом, основавшими компанию Skype Technologies. Однако разработкой самого программного обеспечения занималась команда эстонских инженеров: Ахти Хейнла, Прийт Касесалу, Яан Таллинн и Тойво Аннус.
Они разработали технологию peer-to-peer, которая лежала в основе голосовых и видеозвонков Skype.
Первая публичная бета-версия программы была выпущена 29 августа 2003 года.
В 2011 году Microsoft приобрела Skype, а спустя несколько лет закрыла свои предыдущие сервисы обмена сообщениями, включая Windows Live Messenger, и предприняла попытку интегрировать Skype в Windows 10.