Пт, 28.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Европол раскрыл глобальную сеть, производившую детскую порнографию с использованием ИИ

Copy
Главная контора Европола.
Главная контора Европола. Фото: HANDOUT/REUTERS

Европол сообщил о международной полицейской операции, в результате которой были задержаны не менее 25 человек. Их подозревают в создании и распространении детской порнографии с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

«Операция Cumberland - один из первых случаев, связанных с материалами о сексуализированном насилии над детьми, созданными с помощью искусственного интеллекта», - заявили Европоле, добавив, что расследование является исключительно сложным, поскольку во многих странах законодательство еще не регулирует такие преступления.

На данный момент идентифицировано 273 подозреваемых, из которых 25 уже арестованы. В ходе операции были проведены обыски в 33 домах.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх