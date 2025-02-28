Европол сообщил о международной полицейской операции, в результате которой были задержаны не менее 25 человек. Их подозревают в создании и распространении детской порнографии с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Для подписчиков
Европол раскрыл глобальную сеть, производившую детскую порнографию с использованием ИИ
«Операция Cumberland - один из первых случаев, связанных с материалами о сексуализированном насилии над детьми, созданными с помощью искусственного интеллекта», - заявили Европоле, добавив, что расследование является исключительно сложным, поскольку во многих странах законодательство еще не регулирует такие преступления.