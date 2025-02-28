Экономическая осторожность влияет на привычки путешественников во всей Балтии, но наиболее заметны изменения среди эстоноземельцев. Согласно исследованию, заказанному FlixBus, именно в Эстонии больше всего людей, готовых уменьшить свой бюджет на поездки в этом году.
Узнайте, жители какой из стран Балтии готовы в этом году сократить расходы на путешествия
Исследование международной компании в сфере туристических технологий FlixBus показало, что 39 процентов эстоноземельцев, 27 процентов латышей и 19 процентов литовцев в этом году планируют сократить свои расходы на путешествия.
По словам коммерческого директора FlixBus Камилы Залевской, чувствительность к ценам связана с ростом стоимости жизни, но в случае с жителями Эстонии свою роль также сыграли недавно введенные новые налоги. «Рост цен и стоимости жизни, конечно, делает людей более осторожными при планировании поездок».
Цена - ключевой фактор при выборе транспорта
Чувствительность к ценам формирует туристические привычки по всей Балтии и является основным фактором при выборе транспорта. В Эстонии и Литве 76 процентов опрошенных считают цену билета определяющим критерием при выборе транспорта, в Латвии этот показатель составляет 73 процента.
«Люди говорят, что ищут наиболее выгодные предложения на транспорт при путешествиях, но на практике часто выбирают автомобиль или самолет, которые обходятся дороже», - отметила Залевска, комментируя результаты исследования.
Несмотря на высокую чувствительность к ценам, эстоноземельцы чаще всего путешествуют на дальние расстояния на личном автомобиле (46%), за ним следует самолет (40%). В Латвии и Литве наоборот: самый популярный транспорт - самолет (44% в Латвии, 47% в Литве), а затем уже личный автомобиль (36% в Латвии, 38% в Литве). Автобусы остаются важной альтернативой во всех трех странах, их для дальних поездок используют около четверти жителей.
«Жители Эстонии привыкли передвигаться на личном автомобиле, но это означает и большие затраты на топливо и обслуживание», - отметила Залевска. Она добавила, что в Эстонии на душу населения приходится больше автомобилей, чем в Латвии или Литве, что объясняет результаты исследования и указывает на сильные культурные предпочтения, которые трудно изменить.
В то же время Залевска подчеркнула, что общественный транспорт постоянно развивается и предлагает все более удобную и гибкую альтернативу. «Современные автобусы оснащены всеми необходимыми удобствами, а автобусные маршруты стали достаточно плотными. Автобус - это более экономичный и экологически чистый вариант, который особенно стоит рассмотреть тем, кто хочет сэкономить на поездках», - сказала она.
Предпочтительная продолжительность автобусных поездок
Исследование также показало, что эстонские путешественники рассматривают автобусные поездки в первую очередь для более коротких расстояний. Почти половина (48%) опрошенных считает оптимальной продолжительность автобусного рейса до четырех часов. Каждый третий житель Эстонии (29%) готов путешествовать на автобусе до семи часов.
«За семь часов можно добраться на автобусе из Таллина, например, в Вильнюс или в финский город Раума. В последнем случае, в сотрудничестве с Tallink, можно совершить поездку из Пярну или Таллина через Балтийское море», - пояснила Залевска и добавила, что автобусное путешествие дает возможность заниматься во время поездки работой или чтением, чего нельзя делать за рулем автомобиля.
По ее словам, на восприятие автобусов влияет уровень комфорта и гибкость расписаний. «Когда людям предлагаются быстрые и удобные маршруты с такими удобствами, как бесплатный WiFi и просторные сиденья, они готовы путешествовать и на более длинные расстояния».
Согласно опросу, жители стран Балтии во время длительных автобусных поездок в основном спят, смотрят в окно или наслаждаются фильмами и видео. В Эстонии самым популярным занятием в пути является наблюдение за пейзажем за окном (66%), за ним следует сон (62%) и просмотр видео (59%).
В настоящее время в Эстонии автобус воспринимается в первую очередь как недорогая, но не всегда удобная альтернатива автомобилю. «Автобусы становятся более комфортабельными, маршруты - более удобными, а люди, особенно молодое поколение, все больше задумываются об экологии. Это приводит к тому, что все чаще рассматривается возможность путешествий на автобусе, который, в отличие от автомобиля, дает определенную свободу», - подчеркнула Залевска.