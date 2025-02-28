Узнайте, жители какой из стран Балтии готовы в этом году сократить расходы на путешествия

В то же время Залевска подчеркнула, что общественный транспорт постоянно развивается и предлагает все более удобную и гибкую альтернативу. «Современные автобусы оснащены всеми необходимыми удобствами, а автобусные маршруты стали достаточно плотными. Автобус - это более экономичный и экологически чистый вариант, который особенно стоит рассмотреть тем, кто хочет сэкономить на поездках», - сказала она.

Предпочтительная продолжительность автобусных поездок

Исследование также показало, что эстонские путешественники рассматривают автобусные поездки в первую очередь для более коротких расстояний. Почти половина (48%) опрошенных считает оптимальной продолжительность автобусного рейса до четырех часов. Каждый третий житель Эстонии (29%) готов путешествовать на автобусе до семи часов.

«За семь часов можно добраться на автобусе из Таллина, например, в Вильнюс или в финский город Раума. В последнем случае, в сотрудничестве с Tallink, можно совершить поездку из Пярну или Таллина через Балтийское море», - пояснила Залевска и добавила, что автобусное путешествие дает возможность заниматься во время поездки работой или чтением, чего нельзя делать за рулем автомобиля.

По ее словам, на восприятие автобусов влияет уровень комфорта и гибкость расписаний. «Когда людям предлагаются быстрые и удобные маршруты с такими удобствами, как бесплатный WiFi и просторные сиденья, они готовы путешествовать и на более длинные расстояния».

Согласно опросу, жители стран Балтии во время длительных автобусных поездок в основном спят, смотрят в окно или наслаждаются фильмами и видео. В Эстонии самым популярным занятием в пути является наблюдение за пейзажем за окном (66%), за ним следует сон (62%) и просмотр видео (59%).

В настоящее время в Эстонии автобус воспринимается в первую очередь как недорогая, но не всегда удобная альтернатива автомобилю. «Автобусы становятся более комфортабельными, маршруты - более удобными, а люди, особенно молодое поколение, все больше задумываются об экологии. Это приводит к тому, что все чаще рассматривается возможность путешествий на автобусе, который, в отличие от автомобиля, дает определенную свободу», - подчеркнула Залевска.