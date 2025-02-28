Прикосновения, каменное лицо и письмо от Карла. Политический театр Стармера на встрече с Трампом в Белом доме

По дороге домой из Вашингтона соратники премьер-министра выглядели вполне довольными тем, как все прошло. Высокопоставленные сотрудники офиса на Даунинг-стрит считают, что им удалось выстроить с Трампом хорошие личные отношения.

Они также надеялись, что любовь американского президента к Великобритании и его давние связи с этой страной позволят им добиться и конкретных выгод - но в этом у них уверенности не было.

Впрочем, это вполне нормально, потому что в отношениях с Трампом вообще никто не может быть в чем-то уверен наверняка.

В прошлом я не раз бывал в Белом доме, но такого визита, как этот, я еще не видел.

Во времена президента Джо Байдена нашу группу репортеров обычно сначала приглашали в Овальный кабинет - и выпроваживали уже через несколько минут.

Но Трамп, как выразился корреспондент Би-би-си в Госдепе США Том Бэйтман, предпочитает управлять страной при помощи пресс-конференций.

Он чувствует себя как рыба в воде на политической сцене, отвечая на поток журналистских вопросов. А его гости при этом сидят рядом, иногда получают возможность вставить пару слов, а порой стараются сохранить каменное выражение лица в надежде, что хозяин не скажет чего-нибудь такого, что потребует от них немедленного вмешательства и публичного возражения.