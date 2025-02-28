Встреча премьер-министра Великобритании сэра Кира Стармера с президентом США Дональдом Трампом - непредсказуемым шоуменом совершенно иной политической породы - вполне могла стать крайне неловкой и даже катастрофической. Но такой она не стала.
Прикосновения, каменное лицо и письмо от Карла. Политический театр Стармера на встрече с Трампом в Белом доме
По дороге домой из Вашингтона соратники премьер-министра выглядели вполне довольными тем, как все прошло. Высокопоставленные сотрудники офиса на Даунинг-стрит считают, что им удалось выстроить с Трампом хорошие личные отношения.
Они также надеялись, что любовь американского президента к Великобритании и его давние связи с этой страной позволят им добиться и конкретных выгод - но в этом у них уверенности не было.
Впрочем, это вполне нормально, потому что в отношениях с Трампом вообще никто не может быть в чем-то уверен наверняка.
В прошлом я не раз бывал в Белом доме, но такого визита, как этот, я еще не видел.
Во времена президента Джо Байдена нашу группу репортеров обычно сначала приглашали в Овальный кабинет - и выпроваживали уже через несколько минут.
Но Трамп, как выразился корреспондент Би-би-си в Госдепе США Том Бэйтман, предпочитает управлять страной при помощи пресс-конференций.
Он чувствует себя как рыба в воде на политической сцене, отвечая на поток журналистских вопросов. А его гости при этом сидят рядом, иногда получают возможность вставить пару слов, а порой стараются сохранить каменное выражение лица в надежде, что хозяин не скажет чего-нибудь такого, что потребует от них немедленного вмешательства и публичного возражения.
Принимая Стармера в Белом доме, Трамп источал обаяние и теплоту.
В свою очередь премьер-министр тоже не жалел для него комплиментов и дифирамбов. Хотя он не мог сравниться с французским президентом Эмманюэлем Макроном, который постоянно брал Трампа за коленку и хлопал его по плечу, настолько тесного телесного контакта Стармера с иностранным лидером я еще не наблюдал.
Премьер-министр Великобритании был театрально обходителен с хозяином Белого дома. Со сценическим драматизмом он преподнес ему письмо от короля Карла с приглашением нанести еще один государственный визит.
В сценарии, который был уготован Стармеру, ему пришлось быть актером и государственным деятелем одновременно.
Если говорить о конкретных вопросах, неожиданным подарком Лондону стали слова Трампа в поддержку решения Британии о дорогостоящей передаче Маврикию остовов Чагос в Индийском океане.
Эта идея сталкивается с критикой в Великобритании; оппозиционная Консервативная партия не уверена, что это соответствует национальным интересам страны.
Предлагаемая торговая сделка между Великобританией и США, как ожидается, не будет широкой и, вероятно, сначала коснется лишь технологического сектора.
Но наиболее серьезная неопределенность остается вокруг подробностей мирного плана в отношении Украины.
Во время встречи с Трампом премьер-министр говорил о важности «выиграть мир», а не просто прекратить боевые действия.
Великобритания понимает, что на размещение американских войск на линии фронта в Украине нет никаких надежд. Однако в Лондоне хотели бы, чтобы США предоставили британским и другим европейским миротворцам воздушное прикрытие.
Европе нужны заверения Вашингтона, что он может в случае необходимости подстраховать ее. Но Белый дом таких гарантий, в том числе в вопросе воздушного прикрытия, публично не давал.
Вместо этого Трамп заявил, что присутствие американцев в Украине в рамках соглашения о добыче редкоземельных минералов (оно может стать частью мирной сделки) заставит Владимира Путина сто раз подумать, прежде чем отдать приказ на новое наступление.
Гарантии безопасности, о которых просит Украина, будут главным вопросом на лондонском саммите, запланированном на это воскресенье.
Утром Стармер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Италии Джорджей Мелони, а вечером проведет заседание, на которое приглашены более десяти лидеров других европейских стран.