Направлявшийся в Барселону самолет airBaltic вернулся в Ригу

Судя по информации на сайте Flightradar, самолет airBaltic, который вылетел из Рижского аэропорта в Барселону в 10:40, долетел до Лиепаи и вернулся в Ригу.

Зилбертс объяснил, что во время полета было получено сообщение о возможных технических проблемах с системой инертизации топлива.

Поэтому в рамках обычной процедуры экипаж самолета принял решение вернуться в Ригу для проведения дополнительной проверки перед продолжением полета, сообщил Зилбертс.

Он подчеркнул, что безопасность самолетов и пассажиров всегда является приоритетом airBaltiс и подобные действия соответствуют стандартным процедурам.