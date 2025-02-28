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Направлявшийся в Барселону самолет airBaltic вернулся в Ригу

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Самолеты airBaltic в Рижском аэропорту.
Самолеты airBaltic в Рижском аэропорту. Фото: Toms Kalnins

Утром в пятницу, 28 февраля, самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic, направлявшийся в Барселону, из-за возможных технических причин вернулся в Ригу, сообщил агентству LETA представитель авиакомпании Аугустс Зилбертс.

Судя по информации на сайте Flightradar, самолет airBaltic, который вылетел из Рижского аэропорта в Барселону в 10:40, долетел до Лиепаи и вернулся в Ригу.

Зилбертс объяснил, что во время полета было получено сообщение о возможных технических проблемах с системой инертизации топлива.

Поэтому в рамках обычной процедуры экипаж самолета принял решение вернуться в Ригу для проведения дополнительной проверки перед продолжением полета, сообщил Зилбертс.

Он подчеркнул, что безопасность самолетов и пассажиров всегда является приоритетом airBaltiс и подобные действия соответствуют стандартным процедурам.

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