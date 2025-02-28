С 2 апреля 2025 года гражданам Эстонии для поездки в Великобританию потребуется электронное разрешение на въезд (ETA). Подать заявку на его получение можно с 5 марта.
С начала апреля ездить в Великобританию станет дороже и сложнее
Согласно порталу Reisi targalt Министерства иностранных дел Эстонии, по этому разрешению можно находиться в Великобритании до шести месяцев. Изменение касается граждан всех стран ЕС.
Министерство также подчеркивает, что ETA потребуется даже для транзита, за исключением случаев, когда пассажир не покидает транзитную зону.
Срок действия и правила оформления
- Электронное разрешение действительно два года или до истечения срока действия паспорта, если он истекает раньше.
- При получении нового паспорта необходимо заново оформлять ETA.
- Разрешение обязательно для всех путешественников, включая младенцев.
- Время рассмотрения заявки - около трех дней.
- Заявку нужно подавать индивидуально для каждого человека.
- Стоимость оформления - 10 фунтов стерлингов.
- Подать заявку можно онлайн или через мобильное приложение UK ETA.
Граждане Эстонии смогут въехать в Великобританию только по паспорту, который должен быть действителен в течение всего периода пребывания. Без визы можно находиться в стране до шести месяцев подряд.
Подробнее о новых правилах можно узнать на портале Reisi targalt.
После выхода Великобритании из ЕС у граждан Эстонии больше нет автоматического права работать, учиться или проживать в стране.
Британские власти заявляют, что система ETA направлена на усиление безопасности, контроль за въезжающими и упрощение путешествий для тех, кто соответствует требованиям. Новые правила - часть реформы пограничного и иммиграционного контроля Великобритании, которая также предусматривает усиленные проверки на границе.