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С начала апреля ездить в Великобританию станет дороже и сложнее

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Лондонский аэропорт Гартвик.
Лондонский аэропорт Гартвик. Фото: Joe Newman / imago/Xinhua

С 2 апреля 2025 года гражданам Эстонии для поездки в Великобританию потребуется электронное разрешение на въезд (ETA). Подать заявку на его получение можно с 5 марта.

Согласно порталу Reisi targalt Министерства иностранных дел Эстонии, по этому разрешению можно находиться в Великобритании до шести месяцев. Изменение касается граждан всех стран ЕС.

Министерство также подчеркивает, что ETA потребуется даже для транзита, за исключением случаев, когда пассажир не покидает транзитную зону.

Срок действия и правила оформления

  • Электронное разрешение действительно два года или до истечения срока действия паспорта, если он истекает раньше.
  • При получении нового паспорта необходимо заново оформлять ETA.
  • Разрешение обязательно для всех путешественников, включая младенцев.
  • Время рассмотрения заявки - около трех дней.
  • Заявку нужно подавать индивидуально для каждого человека.
  • Стоимость оформления - 10 фунтов стерлингов.
  • Подать заявку можно онлайн или через мобильное приложение UK ETA.

Граждане Эстонии смогут въехать в Великобританию только по паспорту, который должен быть действителен в течение всего периода пребывания. Без визы можно находиться в стране до шести месяцев подряд.

Подробнее о новых правилах можно узнать на портале Reisi targalt.

После выхода Великобритании из ЕС у граждан Эстонии больше нет автоматического права работать, учиться или проживать в стране.

Британские власти заявляют, что система ETA направлена на усиление безопасности, контроль за въезжающими и упрощение путешествий для тех, кто соответствует требованиям. Новые правила - часть реформы пограничного и иммиграционного контроля Великобритании, которая также предусматривает усиленные проверки на границе.

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