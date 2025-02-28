С начала апреля ездить в Великобританию станет дороже и сложнее

Согласно порталу Reisi targalt Министерства иностранных дел Эстонии, по этому разрешению можно находиться в Великобритании до шести месяцев. Изменение касается граждан всех стран ЕС.

Министерство также подчеркивает, что ETA потребуется даже для транзита, за исключением случаев, когда пассажир не покидает транзитную зону.

Срок действия и правила оформления Электронное разрешение действительно два года или до истечения срока действия паспорта, если он истекает раньше.

При получении нового паспорта необходимо заново оформлять ETA.

Разрешение обязательно для всех путешественников, включая младенцев.

Время рассмотрения заявки - около трех дней.

Заявку нужно подавать индивидуально для каждого человека.

Стоимость оформления - 10 фунтов стерлингов.

Подать заявку можно онлайн или через мобильное приложение UK ETA.

Граждане Эстонии смогут въехать в Великобританию только по паспорту, который должен быть действителен в течение всего периода пребывания. Без визы можно находиться в стране до шести месяцев подряд.

Подробнее о новых правилах можно узнать на портале Reisi targalt.

После выхода Великобритании из ЕС у граждан Эстонии больше нет автоматического права работать, учиться или проживать в стране.

Британские власти заявляют, что система ETA направлена на усиление безопасности, контроль за въезжающими и упрощение путешествий для тех, кто соответствует требованиям. Новые правила - часть реформы пограничного и иммиграционного контроля Великобритании, которая также предусматривает усиленные проверки на границе.