Силы обороны Эстонии: нет признаков того, что Россия готовится к возможному перемирию

При этом интенсивность атак со стороны ВС РФ не снизилась. В начале месяца количество атак упало до 100 в сутки, но на прошлой неделе в среднем составляло 103 удара. Количество потерь среди российских военнослужащих также остается стабильным - от 1180 до 1200 в сутки. Россия продолжает обстреливать гражданские объекты в Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Также нет признаков того, что Россия готовится к возможному перемирию. Согласно открытым данным, существует предположение, что Россия может усилить наступательные действия в районе Курской области, чтобы добиться более выгодных условий для переговоров. Однако, по имеющимся данным, у России нет достаточного соотношения сил для достижения быстрого успеха в этом регионе.

Главным ударным направлением остается по-прежнему покровское направление в Донецкой области, где совершается около трети всех атак. В действиях российских войск заметна меньшая решительность. Они ищут слабые места в обороне ВСУ на других секторах. Продвижение ВС РФ зафиксировано к югу от Покровска - в районах Константинополя и Андреевки. Высокая активность сохраняется и к северу от Великой Новоселки, а также в меньшей степени - на луганском и харьковском направлениях. Действия ВС РФ осложняются распутицей, которая значительно ограничивает возможность для маневров.

В то же время Украина вновь успешно нанесла удары по российской энергетической инфраструктуре и целям в Крыму.