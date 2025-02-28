На самолеты обанкротившейся Nordica нашли покупателя

Семь 88-местных региональных пассажирских самолетов Bombardier CRJ900NG находятся на балансе госкомпании Transpordi Varahaldus, входившей в концерн Nordica. Рассмотрение заявок на их покупку продолжалось с середины января.

Владимир Свет сообщил, что выбранный покупатель является международной компанией, работающей в секторе гражданской авиации, но наименование компании не раскрывается до подписания соглашения о намерениях, намеченного на первую половину марта: «Затем эта компания направит своих специалистов в Эстонию или наймет специалистов здесь, чтобы они от ее имени осмотрели самолеты и оценили их состояние».

«На основании этой проверки компания может пожелать, - или не пожелать, если самолет соответствует их ожиданиям, - провести дополнительные переговоры с нами о цене, и когда это произойдет, мы, я надеюсь, сможем подписать договор купли-продажи не позднее мая», - добавил министр инфраструктуры.