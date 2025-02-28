ФОТО Исполины брутализма: сохранить нельзя снести

330 разнотипных квартир с балконами, включая двухуровневые, могли вместить 1700 жителей. В комплексе были магазины, кафе, библиотека, почта, детский сад и спортивные площадки. Это была важная попытка создать современные и практичные формы жилья по типу работа и отдых под одной крышей.

С 2016 года здание является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Cité Radieuse был только началом. Брутализм покорял мир вплоть до 1970-х годов. Бетон был дешевым строительным материалом, а строгие формы позволяли сократить сроки строительства. Большая часть возведенных в этом стиле строений является общественными зданиями - часто это ратуши, университеты, церкви, библиотеки. Или же гигантские многоквартирные жилые дома с собственной инфраструктурой.

Эфемерный эстетический баланс

Брутализм до сих пор оказывает влияние на архитектуру - современные специалисты часто включают элементы этого стиля в свои проекты. Тем не менее, нужно проявить немало фантазии, чтобы найти в серых бетонных монстрах что-то притягивающе-эстетичное. Должно быть, в каждом городе есть хотя бы одно такое, чудовищное в глазах многих здание, которое возвышается где-нибудь на углу улицы и темнеет и облезает на глазах под воздействием внешних факторов.

«Этим строениям наплевать на то, что происходит вокруг, - цитировал немецкого искусствоведа Карин Беркеман (Karin Berkemann) журнал SZ в 2017 году. - Они говорят: "Я - здание, смиритесь с этим"».

Дебаты о сносе и защите бруталистских построек

Однако смириться получается не всегда. Так, в 2017 году в Лондоне были разрушены «Сады Робин Гуда» - жилой комплекс, спроектированный в конце 1960-х годов британской архитектурной парой Элисон и Питером Смитсонами. На тот момент он нуждался в ремонте. Но был оценен как устаревший и ни на что не годный.

"Сады Робин Гуда" в Лондоне (фото из архива). Фото: BuildPix/Construction Photography/Photosh/picture alliance

Его называли "неудачным", "трущобным поселением" и "бетонным чудовищем", а британская комиссия по защите исторических зданий и памятников заявила, что это место с самого начала не подходило для жизни человека.

Несмотря на многочисленные протесты и требования известных архитекторов присвоить комплексу статус памятника, он был в конце концов снесен в рамках плана городского развития. Этот участок отдали под строительство 1575 жилых домов - но уже в другом стиле.