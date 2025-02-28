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Проникал в дома, взламывая двери и окна: в Харьюмаа задержан серийный вор

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Вор. Снимок иллюстративный.
Вор. Снимок иллюстративный. Фото: Prostock-studio/ Shutterstock

Полиция задержала 39-летнего мужчину, который с 13 февраля совершил взломы в восьми частных домах в Харьюмаа и похитил различные ценности.

Как сообщил руководитель отдела тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Элари Хаугас, подозреваемый орудовал в Кийли, Саку и Нымме.

«По имеющимся данным, он проникал в дома, взламывая двери и окна. Его добычей становилось все, что можно легко унести - наличные, украшения, мелкая бытовая техника», - рассказал Хаугас.

Полиция начала поиски злоумышленника сразу после первого сообщения о краже. «Он тщательно планировал свои действия, поэтому мог продолжать кражи, избегая поимки. Мы восприняли ситуацию очень серьезно и поставили цель как можно быстрее задержать подозреваемого, чтобы вернуть жителям чувство безопасности. Мы собрали улики на местах преступлений, поговорили с потерпевшими и свидетелями, изучили и проанализировали записи камер наблюдения. Благодаря этой кропотливой работе нам удалось задержать подозреваемого сегодня до полудня и положить конец его преступной деятельности», - отметил Хаугас.

Сумма ущерба от краж пока уточняется. Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело.

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