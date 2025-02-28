Проникал в дома, взламывая двери и окна: в Харьюмаа задержан серийный вор

«По имеющимся данным, он проникал в дома, взламывая двери и окна. Его добычей становилось все, что можно легко унести - наличные, украшения, мелкая бытовая техника», - рассказал Хаугас.

Полиция начала поиски злоумышленника сразу после первого сообщения о краже. «Он тщательно планировал свои действия, поэтому мог продолжать кражи, избегая поимки. Мы восприняли ситуацию очень серьезно и поставили цель как можно быстрее задержать подозреваемого, чтобы вернуть жителям чувство безопасности. Мы собрали улики на местах преступлений, поговорили с потерпевшими и свидетелями, изучили и проанализировали записи камер наблюдения. Благодаря этой кропотливой работе нам удалось задержать подозреваемого сегодня до полудня и положить конец его преступной деятельности», - отметил Хаугас.