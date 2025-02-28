Министерство юстиции и цифровых технологий согласовало проект поправок к Закону о лесах с рядом замечаний. В частности, у чиновников вызвало недовольство снижение штрафов за незаконную вырубку леса и прочие нарушения закона: по их мнению, это произошло под давлением деревообрабатывающего сектора.
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Профсоюзы в недоумении: чиновники хотят увеличить штрафы за незаконную вырубку леса в сто раз
В Министерстве юстиции и цифровых технологий указали, что в пояснительной записке к законопроекту Министерство климата ошибочно указало максимальный размер штрафа для юридических лиц в 150 000 евро, тогда как согласно Пенитенциарному кодексу он составляет 400 000 евро.