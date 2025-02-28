Профсоюзы в недоумении: чиновники хотят увеличить штрафы за незаконную вырубку леса в сто раз

В Министерстве юстиции и цифровых технологий указали, что в пояснительной записке к законопроекту Министерство климата ошибочно указало максимальный размер штрафа для юридических лиц в 150 000 евро, тогда как согласно Пенитенциарному кодексу он составляет 400 000 евро.

«Просим учитывать реальную максимальную сумму штрафа при оценке эффективности и соразмерности новых штрафных санкций, предусмотренных в пунктах 55-57 законопроекта, а также при анализе их сдерживающего эффекта», - отмечают в Министерстве юстиции и цифровых технологий. Чиновники подчеркнули, что в Министерстве климата уже говорили, что ущерб от незаконной вырубки леса может быть значительным, а экономическая выгода от масштабной рубки зрелого леса достигает сотен тысяч евро. «Следует оценить, достаточно ли предельного штрафа в 150 000 евро, чтобы предотвратить такие преступления», - подчеркнули в министерстве.