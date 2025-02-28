В пятницу в полдень, 28 февраля, сотни людей из разных уголков страны собрались в церкви Святого Павла в Тарту, чтобы проститься с исследователем истории журналистики и музеологом Кристой Ару. «Криста объединила Эстонию», - отмечали собравшиеся.
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ФОТО ⟩ Кристу Ару проводили в последний путь
Ее мудрая и живая натура словно ожила в большом портрете, стоявшем перед алтарем, автором которого является художник Ильмар Круузамяэ. Музыканты Яан Капп и Кристель Ээройя-Пыльдоя исполнили произведения любимого композитора Кристы Ару - Бетховена. Поминальную службу провел епископ-эмерит Йоэль Лухаметс.