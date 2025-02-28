ФОТО Кристу Ару проводили в последний путь

В пятницу в полдень, 28 февраля, сотни людей из разных уголков страны собрались в церкви Святого Павла в Тарту, чтобы проститься с исследователем истории журналистики и музеологом Кристой Ару. «Криста объединила Эстонию», - отмечали собравшиеся.