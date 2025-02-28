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ФОТО Кристу Ару проводили в последний путь

Перевод: Сергей Светлов
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В пятницу в полдень, 28 февраля, сотни людей из разных уголков страны собрались в церкви Святого Павла в Тарту, чтобы проститься с исследователем истории журналистики и музеологом Кристой Ару. «Криста объединила Эстонию», - отмечали собравшиеся.

Ее мудрая и живая натура словно ожила в большом портрете, стоявшем перед алтарем, автором которого является художник Ильмар Круузамяэ. Музыканты Яан Капп и Кристель Ээройя-Пыльдоя исполнили произведения любимого композитора Кристы Ару - Бетховена. Поминальную службу провел епископ-эмерит Йоэль Лухаметс.

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер в своей речи отметил, что за 66 лет жизни Криста Ару успела сделать столько, сколько обычно удается нескольким людям.

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