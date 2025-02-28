Открытое обращение Главным объектом экономии для государства стали дети

«Чтобы оплатить все новые налоги и сборы, мы вынуждены экономить на себе - отказаться от спорта, психологической помощи и любой активности», - пишет одна из матерей.

Она же добавляет: «Живя под давлением растущих налогов, ощущение такое, будто нас медленно душат. По крайней мере, здесь, в Эстонии. Тяжело, нет сил... но как это объяснить детям?»

Государство больше не может быть просто наблюдателем. Оно не имеет права оставаться сторонним зрителем, позволяя этой спирали разрушения докатиться до самой нижней точки. Нужны реальные решения, а не красивые слова. И они нужны сейчас.

Что необходимо предпринять? Нужны стратегические изменения. Чего мы ждем? Решительных действий. Мы призываем парламент к открытому и конструктивному обсуждению того, как изменить сложившуюся ситуацию, потому что так дальше продолжаться не может. В конце концов, мы едины - от границы Нарвы до Сырве, и должны помнить, что никогда не боремся друг против друга, а лишь друг за друга.

Семьи с детьми нуждаются в поддержке государства как никогда прежде. Начнем с самого важного - восстановим для них возможность применять налоговые льготы, связанные с детьми, ведь эти средства все равно идут на покрытие расходов, связанных с воспитанием, и таким образом возвращаются в экономику. Это не просто мера поддержки - это демонстрация того, что мы заботимся, ценим вклад родителей и понимаем их вызовы. Это минимум, который государство может дать своим гражданам.

Дополнительно необходимо предусмотреть для семей с детьми льготы по автоналогу, учитывая, что наличие машины для них - не роскошь, а жизненная необходимость. Это обеспечит им элементарную возможность для комфортного и разумного планирования повседневной жизни.

Как отметил президент, не стоит замыкаться в противостоянии ради политических взглядов или личных амбиций - пора показать, что даже в сложные времена мы способны действовать как единое общество.