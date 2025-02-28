Семьи с детьми нуждаются в поддержке государства сегодня как никогда раньше. Начнем с самого важного - необходимо восстановить налоговые льготы, связанные с детьми, а также предусмотреть для многодетных семей исключения при обложении новым автомобильном налогом, - говорится в официальном обращении Союза многодетных семей Эстонии.
Открытое обращение ⟩ Главным объектом экономии для государства стали дети
В 2023 году Союз многодетных семей Эстонии передал Рийгикогу коллективное обращение «Дети - не место для экономии!», которое собрало 24 000 подписей. От имени тысяч семей мы требовали:
- отменить план по сокращению пособий многодетным семьям, так как это приведет к обнищанию семей с низкими и средними доходами;
- сохранить существующую систему семейных выплат - индексацию пособия для многодетных семей и его постепенное снижение, а также привязку к индексу всех детских пособий (включая выплаты на первого и второго ребенка, а также пособие для детей, которых воспитывает один родитель);
- оставить налоговый вычет на второго и последующих детей, а также вернуть налоговую льготу на первого ребенка.
Эта инициатива касалась не только многодетных семей, но и всех семей с детьми в Эстонии.
Мы сразу предупреждали, что запланированные изменения вызовут глубокое разочарование родителей, потому что значительно ухудшат их материальное положение в момент, когда государственная поддержка наиболее важна. Напомним, что мы только вышли из вызванного пандемией кризиса, который лишил тысячи людей рабочих мест, а в стране стремительно росла инфляция. Эти меры усиливают общую социальную нестабильность и ставят под вопрос планы семей на рождение детей.
Мы словно предсказали приближающуюся катастрофу, но нас никто не услышал.
Несмотря на десятки тысяч подписей, собранных в поддержку народной инициативы, социальная комиссия Рийгикогу приняла однозначное решение: «Так как по предложениям, изложенным в коллективном обращении, уже приняты окончательные решения, большинство членов социальной комиссии решило не поддерживать данные предложения».
Позже аналогичную позицию заняла и финансовая комиссия Рийгикогу, когда мы представили обоснованные предложения о льготах на автоналог для многодетных семей - по аналогии с льготами для людей с особыми потребностями. Ведь автомобиль для семьи с детьми - это не роскошь, а необходимость.
Однако, несмотря на все доводы, сокращения и новые налоги были приняты без каких-либо исключений. Причина проста: как было четко заявлено, все ключевые решения уже приняты заранее.
Такое масштабное сокращение поддержки семей стало беспрецедентным в истории Эстонии. Даже в самые тяжелые экономические времена государство не прибегало к столь радикальным мерам.
За короткий срок были повышены налог с оборота, подоходный и земельный налоги, сокращены пособия для семей, отменены налоговые льготы, связанные с детьми, ликвидирована возможность подачи супругами совместной декларации, упразднено медицинское страхование для домохозяек, прекращены выплаты на дополнительное образование детей. И, наконец, введен новый автоналог.
Это лишь часть решений, принятых последними кабинетами правительства, которые катастрофически ухудшили положение семей. Родители в один голос заявляют, что не справляются с ситуацией, но никаких мер поддержки не предвидится. Государство не реагирует.
Всего несколько дней назад президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня независимости забил тревогу: «Почти каждый третий среди нас говорит, что ему трудно справляться с повседневной жизнью. Это слишком большая цифра».
Это действительно трагическая ситуация. Еще год-два назад многие семьи жили достаточно благополучно, но теперь даже свести концы с концами для них - огромный вызов. Ради выживания они вынуждены отказываться от всего, что наполняет жизнь смыслом: никаких походов в театр, кино или на концерты, никаких семейных поездок и совместных развлечений. Денег на это больше просто нет.
Но самое парадоксальное - в условиях глубочайшего демографического кризиса государство продолжает требовать от этих же людей рожать детей, хотя уже лишило их элементарного чувства безопасности.
«Мне больно осознавать, что многодетность в Эстонии стала чем-то постыдным», - пишет в одном из писем родитель троих детей.
Повседневные проблемы семей: что говорят сами родители
Кажется, что тем, кто принимает решения, не хватает реального представления о том, насколько тяжелой стала ситуация. Хотя в последние недели в СМИ почти ежедневно выходят статьи о том, как экономическая и налоговая политика загоняет семьи с детьми на грань бедности, все это остается гласом вопиющего в пустыне - никакой реакции со стороны властей не следует.
Но речь идет не о редких исключениях, а о системной проблеме. Чтобы показать реальное положение дел, Союз многодетных семей Эстонии провел опрос среди семей с большим количеством детей. Мы хотели выяснить, как они ощущают на себе последствия последних изменений - отмены налоговых льгот и введения автоналога.
В опросе приняли участие 2 533 человека, из них:
63,2% - семьи с тремя детьми (1 601 респондент);
25% - семьи с четырьмя детьми (633);
7,9% - семьи с пятью детьми (201);
2,6% - семьи с шестью детьми (65);
1,3% - семьи с семью и более детьми (33).
Более 80% семей заявили, что изменения в подоходном налоге негативно повлияли на их материальное положение. У 31,2% семей сумма налогового возврата уменьшилась на 500-1000 евро. У 26,4% - на 1000-1500 евро. У 18,4% - более чем на 1500 евро. Остальные 24% либо потеряли до 300 евро, либо не смогли точно оценить сумму. В целом 82% семей получили меньший возврат налога, чем в прошлом году.
Мы также спросили, на что именно семьи тратили налоговые льготы, и все ответы сводились к одному - эти деньги шли на нужды детей.
Вот лишь несколько примеров: «мы купили детям зимнюю одежду и обувь», «использовали деньги на расходы в связи с окончанием школы», «отложили на покупку школьных принадлежностей к новому учебному году», «оплатили летние лагеря», «заплатили за занятия в кружках», «смогли позволить себе единственную за год семейную поездку».
Но не только. Возврат налога также использовался для ремонта жилья, покупки бытовой техники, закупки дров для отопления, оплаты стоматологических услуг родителям, страхования жилья на год или формирования финансовой подушки на случай непредвиденных расходов.
Однако каждая четвертая семья (25%) уже не имеет никакой возможности делать сбережения, что делает их крайне уязвимыми перед неожиданными расходами.
Особенно сильную реакцию в опросе вызвал автоналог. Многие семьи воспринимают его как «отдельный налог на многодетность», который наказывает их за то, что у них есть дети.
94% респондентов заявили, что автомобиль для их семьи - не роскошь, а жизненная необходимость.
Без машины они не смогут: отвозить детей в детский сад и школу; добираться до работы; водить детей в кружки, на тренировки или к врачам. В семьях без детей или в городах использование общественного транспорта возможно, но для многодетных семей личный транспорт - единственная реальная альтернатива.
Особенно это касается сельской местности и пригородов, где без машины передвигаться просто невозможно. Но, парадоксально, поездки на кружки, секции и к специалистам в ближайшие годы, вероятно, резко сократятся, потому что у многих семей уже не хватает денег даже на оплату этих занятий.
Каков реальный размер автомобильного налога для семей?
Чтобы понять, насколько ощутимо введение автоналога для семей с детьми, мы спросили респондентов, какие суммы им придется платить:
- 67% семей - до 500 евро в год;
- 17,9% - от 500 до 1 000 евро;
- 2,6% - более 1 000 евро;
- 9,2% - менее 100 евро;
- 3,2% - не имеют автомобиля (в основном из-за жизни в городе).
Как семьи будут оплачивать налог? В большинстве случаев - из ежемесячных доходов. Часть - за счет возврата подоходного налога. 10% семей вынуждены будут использовать свои накопления. 49 респондентов признались, что для уплаты налога им придется брать кредит.
Автомобиль как необходимость, а не роскошь
Хотя государство предусмотрело льготу по автоналогу для людей с ограниченными возможностями, эта поддержка покрывает лишь треть от общей суммы налога для семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.
Остальную сумму родители таких детей должны оплачивать самостоятельно. И это при том, что для них владение автомобилем - жизненно важная необходимость, ведь альтернативных решений просто не существует.
«Почему в настолько сложной экономической ситуации налогом обложили родителей, которые уже несут колоссальную нагрузку по уходу за детьми?» - недоумевают семьи.
«Теперь государство еще и инвалидность облагает налогом?» - возмущается одна из матерей. И это справедливый вопрос, потому что конституционность нового налога вызывает сомнения даже у канцлера юстиции.
Что стало с «дружественной к семьям и детям» Эстонией? Еще недавно страна гордилась тем, что поддерживает семьи с детьми. Но теперь родители видят совершенно иную картину: налоги растут, пособия сокращаются, а на потребности семей просто закрывают глаза. Где же та Эстония, которая ценит своих детей и создает для них достойное будущее?
В своей речи президент Алар Карис отметил еще одну тревожную тенденцию: «Наше общественное психическое здоровье серьезно пошатнулось, вокруг слишком много агрессии и насилия. Как словесного, так и физического - в СМИ, за стенами домов, в скрытой враждебности и в открытых нападках».
Как бы горько это ни звучало, по результатам опроса даже обычные семьи с детьми сегодня чувствуют себя жертвами. Но ведь мы официально заявляли, что Эстония - дружественная к семьям страна, где люди должны чувствовать себя уверенно и безопасно.
Ответ, конечно, да - именно это и написано черным по белому на веб-сайте правительства. Но реальность показывает обратное: эти слова превратились в кривое зеркало действительности.
Не нужно проводить исследования, чтобы понять: здоровые и счастливые дети растут только в безопасной и стабильной среде. Но сегодня родителям приходится отказываться буквально от всего, чтобы дети могли продолжать посещать кружки и секции.
«Чтобы оплатить все новые налоги и сборы, мы вынуждены экономить на себе - отказаться от спорта, психологической помощи и любой активности», - пишет одна из матерей.
Она же добавляет: «Живя под давлением растущих налогов, ощущение такое, будто нас медленно душат. По крайней мере, здесь, в Эстонии. Тяжело, нет сил... но как это объяснить детям?»
Государство больше не может быть просто наблюдателем. Оно не имеет права оставаться сторонним зрителем, позволяя этой спирали разрушения докатиться до самой нижней точки. Нужны реальные решения, а не красивые слова. И они нужны сейчас.
Что необходимо предпринять? Нужны стратегические изменения. Чего мы ждем? Решительных действий. Мы призываем парламент к открытому и конструктивному обсуждению того, как изменить сложившуюся ситуацию, потому что так дальше продолжаться не может. В конце концов, мы едины - от границы Нарвы до Сырве, и должны помнить, что никогда не боремся друг против друга, а лишь друг за друга.
Семьи с детьми нуждаются в поддержке государства как никогда прежде. Начнем с самого важного - восстановим для них возможность применять налоговые льготы, связанные с детьми, ведь эти средства все равно идут на покрытие расходов, связанных с воспитанием, и таким образом возвращаются в экономику. Это не просто мера поддержки - это демонстрация того, что мы заботимся, ценим вклад родителей и понимаем их вызовы. Это минимум, который государство может дать своим гражданам.
Дополнительно необходимо предусмотреть для семей с детьми льготы по автоналогу, учитывая, что наличие машины для них - не роскошь, а жизненная необходимость. Это обеспечит им элементарную возможность для комфортного и разумного планирования повседневной жизни.
Как отметил президент, не стоит замыкаться в противостоянии ради политических взглядов или личных амбиций - пора показать, что даже в сложные времена мы способны действовать как единое общество.